Вторая Ибица: почему все тусовщики летят осенью в Херсониссос на острове Крит / Фото: пресс-служба

Об отдыхе в Херсониссосе рассказала тревел-эксперт Ковтун Анна, которая недавно посетила упомянутый курорт. Она откровенно призналась Life Сегодня, что 8 дней пребывания там ей не хватило. Хотелось еще! Читайте и узнавайте о козырях курорта в статье и почему туда едет молодежь со всего мира.

Тревел-эксперт Ковтун Анна на отдыхе в Херсониссосе / Фото: пресс-служба

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Чем особенный Херсониссос?

Херсониссос находится на острове Крит, который считают крупнейшим в Греции. Курорт называют аналогом испанской Ибицы, которую обожает молодежь, потому что он также известен вечеринками 24/7.

Путешественники, которые приезжают сюда, не ищут увековеченные памятники или музеи. Ведь основные развлечения Херсониссоса – местные вечеринки, безлимитные коктейли и пляжи с голубыми лагунами. Словом, все, что необходимо для молодежи. Поэтому семьям с детьми лучше бронировать туры в Ретимно, а ценителям исторических мест – в Ханью.

Отдых в Херсониссосе осенью-2021 / Фото: Unsplash

Как отдыхают туристы в Херсониссосе?

Днем путешественники выбирают пляжный релакс. Большинство пляжей курорта бесплатные, но за аренду лежака и зонта нужно платить (прайс ориентировочно 10 евро).

Отдых в Херсониссосе осенью-2021 / Фото: Grekomania.ru

А на обед и ужин туристы идут на ланч в местные таверны и заведения. В классический перечень позиций, которые необходимо попробовать туристу входят: митболы, анчоусы, осьминоги, кальмары и креветки жареные на гриле, мезе и мусака. За сытный ужин на двоих с бокалом пива заплатите от 20 евро. А какие заведения посетить? Эксперт рекомендует Med Cafe & Restaurant, где сделаете эстетическое селфи и вкусно поедите, а также El Greco.

Отдых в Херсониссосе осенью-2021 / Фото: Grekomania.ru

Вечер туристы заканчивается в клубах с бокалом коктейля. В Херсониссосе на всех улицах вы найдете для себя клуб и бар под любое настроение. Самые популярные, которые стоит посетить – это The New York Club, Biobio Club и Palm Beach Club Restaurant. Вход бесплатный, а прайс на коктейли стартует от 5 евро.

Ночной отдых в Херсониссосе-2021 / Фото: Grekomania.ru

Но коронавирус и в тусовочному Херсониссосе внес коррективы

Кафе работают максимум до 1:00 часа, как и клубы. Если придете на вечеринку, то не удивляйтесь гостям, которые будут только пить напитки и общаться. Ведь танцевать там тоже запрещено, но разрешена музыка. Правда, звучать она будет тише, чем обычно.

Кафе и клубы работают только с открытыми террасами, потому что в помещение вход запрещен.

Но тусить в клубе до 1:00 часа – это не классика вечеринок в Херсониссосе

Поэтому местные устраивают after party под открытым небом в улочке возле пляжа "Скорпион". Приносят туда скамейки, колонки, а рядом есть круглосуточный магазин, где продают напитки, который заменяет бар. Чем вам не вечеринка?

Конечно, о месте не знает большинство туристов, ведь в Google его нет, а геолокацией делятся только местные.

Вечеринки вечеринками, но в Херсониссосе не обходится без экскурсий

Туристы из тусовочного курорта едут на экскурсии группами в другие города, чтобы исследовать культуру и популярные локации Греции. Одна из них в Санторини, которая стоит от 120 евро за человека на 1 день. Эксперт рекомендует ехать хотя бы на 2 суток.

С Херсониссоса туристы бронируют экскурсии в Санторини / Фото: pixabay.com

Если хотите увидеть атмосферный Крит, то арендуйте машину (ориентировочная цена в сутки от 30 евро, а скутера от 10 евро). И посетите поселок Лутро, Анойя, курорт Ханья, прибрежный город Айос-Николаос, бухту Балос и остров Элафониси.

На какой период стоит лететь в Херсониссос?

Если планируете отдых в Херсониссосе только на пляже и в клубах, то езжайте на неделю. Тем, кто хочет совместить ленивый релакс с экскурсионными программами по Греции, стоит бронировать тур на две недели.

Сколько стоит тур в Херсониссос?

Прайс тура на бюджетный отдых на двоих стартует в 3* отеле от 14 тыс. гривен. В цену учтено только перелет из Киева в обе стороны и проживание. Если выберете 4* отель, то заплатите от 29 тыс. гривен на 6 суток с учетом перелета из Киева и питанием (завтраки и ужины). На премиальный отдых в 5* отеле для двоих стартует от 36 тыс. гривен. В прайс учтено проживание на 6 дней с услугой all inclusive и с перелетом из Киева.

Отдых в Херсониссос осенью-2021 / Фото: Grekomania.ru

Учтите, что на звездность гостиниц в Греции не нужно ориентироваться. Бывает, то отель 3* на практике, как 4*, но на вывеске вы этого не заметите. Ведь чем больше звезд на фасаде, тем больше налогов платит отель.

Условия въезда в Грецию?

Обязательным есть заполнение формы PLF за 24 часа въезда (подтверждение электронной формы придет на почту туристу).

А также предоставьте один из COVID-пунктов на выбор:

Справку о вакцинации, выданную минимум 14 дней назад. Пропускают туристов, которые привиты Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson / Janssen, CoronaVac (Sinovac), Gamaleya (Sputnik) или Cansino Biologics, Sinopharm).

Сделанный ПЦР-тест перед выездом, который действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи.

Экспресс-тестирование на антиген (Rapid test) на COVID-19 сроком не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Грецию. Справка результата экспресс-теста должна быть с аккредитованной лаборатории и с указанием паспортных данных пассажира.

Документы принимаются на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках.

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