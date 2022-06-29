Встреча с Дантесом и хиты от Верки Сердючки: ТОП-5 мероприятий июля в Киеве

ТОП-5 мероприятий июля в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Идеальный план июльского отдыха в Киеве – посетить ивент и не забыть о донате для ВСУ. "Сегодня" поделятся афишей ТОП-5 мероприятий, где вы отвлечетесь от военных событий на вечер и сделаете доброе дело. Некоторые ивенты благотворительные, вырученные средства за билеты будут перечислены ВСУ и организациям, восстанавливающим украинские города.

Юмористическое мероприятие Improv live show

Приходите на юмористическое Improv live show от гениев шуток "Квартала 95". Особенность мероприятия – импровизация артистов: никаких сценариев и режиссуры не будет. Среди приглашенных гостей – украинский певец Владимир Дантес. Вырученные средства будут перечислены ВСУ.

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Когда: 1 июля, 19:00.

Где: в комплексе Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.

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Цена: 800 гривен.

Благотворительная выставка-марафон "Между небом и землей" Оксаны Фурсы

Приходите на выставку-марафон "Между небом и землей" украинской художницы Оксаны Фурсы. Ее серия работ – это реакция на трагические события войны в Украине. Основой выставки станет инсталляция из противотанковых ежей, на которых под разными ракурсами и освещением будут демонстрировать две коллекции работ: "Яблунево-медова казка" та "Між небом та землею". Дополнят экспозицию цифровые копии 5 работ Марии Примаченко из фонда Национального музея Тараса Шевченко.

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Когда: с 5 по 31 июля.

Где: Национальный музей Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, 12.

Моноспектакль Натальи Могилевской "Я дома"

Артистка Наталья Могилевская оставалась в Киеве в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. Пережитые во время волонтерства эмоции и постоянное волнение звезда направила на создание концепции моноспектакля "Я дома". Придя на перформанс, услышите стихи и песни, написанные под влиянием прочувствованного в жестоких реалиях войны.

Когда: 5 июля, 19:00.

Где: Национальный академический театр им. Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницкого, 5.

Цена: от 200 грн.

Концерт группы "КАЗКА"

Украинская группа "КАЗКА" устроит благотворительный концерт-аукцион в поддержку ВСУ. Зрители на протяжении выступления смогут вспомнить довоенную концертную жизнь, слушая "Плакала", "Свята" и другие хиты. Придя на мероприятие, вы поможете украинской армии, ведь вырученные средства за билеты перечислят воинам.

Когда: 7 июля, 20:00.

Где: в комплексе отдыха Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.

Цена: 600 грн.

Концерт Verka Serduchka

Легендарная звезда украинского шоубиза Verka Serduchka, выступит с бэндом в комплексе Osocor Residence. Придя на мероприятие, вы автоматически помогаете отстроить разбомбленные регионы Украины. Средства, полученные за билеты, будут переданы организациям, занимающимся восстановлением городов.

Когда: 22 июля в 17:00.

Где: в комплексе Osocor Residence, ул. Виноградная, 2

Цена: от 800 грн.

Вы оцените архивные снимки Киева конца 19-го и начала 20-го столетия.