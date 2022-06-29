Зустріч з Дантесом та хіти від Вєрки Сердючки: ТОП-5 заходів липня у Києві

ТОП-5 заходів липня у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Ідеальний план липневого відпочинку в Києві – відвідати івент і не забути про донат для ЗСУ. "Сьогодні" поділяться афішею ТОП-5 заходів, де ви відірветеся від воєнних подій протягом вечора та зробите добру справу. Деякі івенти благодійні, виручені за квитки кошти будуть переказані ЗСУ та організаціям, які відбудовують українські міста.

Гумористичний захід Improv live show

Приходьте на гумористичне Improv live show від геніїв жартів "Кварталу 95". Особливість заходу – в імпровізації артистів: жодних сценаріїв та режисури не буде. Серед запрошених гостей – український співак Володимир Дантес. Виручені кошти буде передано на підтримку ЗСУ.

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Коли: 1 липня, 19:00.

Де: у відпочинковому комплексі Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

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Ціна: 800 гривень.

Благодійна виставка-марафон "Між небом та землею" Оксани Фурси

Приходьте на виставку-марафон "Між небом та землею" української художниці Оксани Фурси. Її серія робіт – це реакція на трагічні події війни в Україні. Основою виставки стане інсталяція з протитанкових їжаків, на яких у різних ракурсах і освітленні демонструватимуть дві колекції робіт: "Яблунево-медова казка" та "Між небом та землею". Доповнять експозицію цифрові копії 5 робіт Марії Примаченко з фонду Національного музею Тараса Шевченка.

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Коли: з 5 по 31 липня.

Де: Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12.

Моновистава Наталії Могилевської "Я вдома"

Артистка Наталія Могилевська залишалася в Києві у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Пережиті під час волонтерства емоції та постійні переживання зірка спрямувала на створення концепції моновистави "Я вдома". Прийшовши на перформанс, почуєте вірші та пісні, написані під впливом відчутого у жорстоких реаліях війни.

Коли: 5 липня, 19:00.

Де: Національний академічний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Ціна: від 200 гривень.

Концерт гурту "КАЗКА"

Український гурт "КАЗКА" влаштує благодійний концерт-аукціон на підтримку ЗСУ. Глядачі протягом виступів зможуть згадати довоєнне концертне життя, слухаючи "Плакала", "Свята" та інші хіти. Прийшовши на захід, ви допоможете українській армії, адже виручені за квитки кошти перекажуть захисникам.

Коли: 7 липня, 20:00.

Де: у відпочинковому комплексі Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Ціна: 600 гривень.

Концерт Verka Serduchka

Легендарна зірка українського шоубізу Verka Serduchka виступить з бендом у комплексі Osocor Residence. Прийшовши на захід, ви автоматично допомагаєте відбудувати розбомблені регіони України. Кошти, отримані за квитки, передадуть організаціям, які відновлюють міста.

Коли: 22 липня о 17:00.

Де: у відпочинковому комплексі Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Ціна: від 800 гривень.

Ви оціните архівні знімки Києва кінця 19-го та початку 20-го століття.