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"Вова, еб*ш их…": ТОП-5 мероприятий июня в Киеве, где будут звучать любимые песни

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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31 мая, 14:48
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Узнаете, где услышать вживую "Добрый вечер, мы из Украины" и другие патриотические песни
ТОП-5 мероприятий июня в Киеве
ТОП-5 мероприятий июня в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне и гости города не представляют столицу Украины без концертов и фестивалей. Из-за войны последние 3 месяца звучала не музыка под открытым небом, а сирены и звуки бомбардировки. Сильная нация украинцев продолжает проживать каждую секунду жизни, адаптировавшись к реалиям. "Сегодня" поделятся афишей ТОП-5 патриотических и не только мероприятий июня в Киеве.

Концерт "Мрія незламна"

Приходите на благотворительный концерт "Мрія незламна" талантливых детей-переселенцев, вынужденно покинувших родные дома. Цель ивента – показать, что война не помешает осуществлению мечт маленьких украинцев. Полученные средства будут направлены благотворительному фонду "Братское Сердце" и на восстановление разрушенных территорий Украины во время войны.

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Когда: 1 июня в 18:00.

Где: в комплексе Osocor Residence, ул. Виноградная, 2

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Цена: 200 гривен.

Ярмарка пластинок

Посетите благотворительную ярмарку виниловых пластинок в первую субботу лета-2022. Пластинки представят коллекционеры, DJ и десятки столичных магазинов. Ярмарка состоится под открытым небом с благотворительной целью – собрать средства для организации "ЗооПатруль UA", которая спасает животных во время войны.

Когда: 4 июня в 12:00.

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Где: в заведении "Бар твоих друзей", ул. Михайловская, 13

Концерт "100 дней несокрушимости Украины"

Для любителей украинской музыки – благотворительный концерт "100 дней несокрушимости Украины". Лайнап концерта – это песни, рожденные войной. Услышите вживую "Добрый вечер, мы с Украиной", "Поможет ВСУ", "Давай целоваться во время сирены", "Вова, еб*ш их…" и другие треки. Среди исполнителей – PROBASS ∆ HARDI, CHICO & QATOSHI, MAMARIKA и 100LITSA.

Когда: 4 июня в 18:00.

Где: в Bel Etage Music Hall, ул. Шота Руставели, 16а.

Цена: от 499 гривен.

Концерт группы Kozak System

Украинская рок-группа Kozak System устроит концерт с благотворительной целью – помочь ВСУ. Фанов удивят оригинальным исполнением песен: от панк-рока до лирических баллад и патриотических военных гимнов.

Когда: 11 июня в 18:00.

Где: в Bel Etage Music Hall, ул. Шота Руставели, 16а.

Цена: от 490 гривен.

Концерт оркестра НАОНИ

Национальный академический оркестр народных инструментов Украины устроит концерт, посвященный государственному празднику – Дню Конституции Украины. Программу оценит каждый патриот, ведь прозвучат "Гимн Украины", "Червона рута", "Водограй", "Ой, у лузі червона калина", "Ой, верше, мій верше" и другие легендарные композиции.

Когда: 28 июня в 18:00.

Где: в Октябрьском дворце, ул. Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Цена: от 200 гривен.

Вы оцените архивные снимки Киева конца 19-го и начала 20-го столетия.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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