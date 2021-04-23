Время шашлыка: 5 лучших рецептов для каждого вида мяса

Начнем с того, что для шашлыка нужно хорошее мясо, и важно знать, как выбрать качественное, независимо от того, свинина это будет или курятина. Второе – это место, где вы будете его жарить. Теперь это можно сделать в домашних условиях – в духовке или мультиварке. Разве что не будет характерного запаха дыма. В этой подборке найдете 5 рецептов шашлыка из свинины, говядины, баранины, курятины с разными маринадами. Если у вас есть свой особый рецепт дрожжевой выпечки, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Шашлык из баранины в вине по-грузински

Шашлык из баранины / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

700 г баранины

1 стакан красного вина

1 головка репчатого лука

Соль, перец

Способ приготовления

Нарезать лук и мясо, сложить в миску. Сверху залить вином и мариновать не менее часа. За час до жарки мясо достать из холодильника и нанизать на шампуры.

Шашлык в банке, приготовленный в духовке

Шашлык в банке с рисом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг свинины

4 шт. репчатого лука

230 г риса

200 г копченого сала

1 ст. л. горчицы

Соль, перец – по вкусу

1 ст. л. сока лимона

1 ст. л. яблочного уксуса

Приправы для шашлыка – по вкусу

Способ приготовления

Нарезать мясо на кубики размером примерно 4х4 см. Лук нарезать кольцами. К половине мяса добавить половину нарезанного лука и замариновать в смеси сока лимона, черного перца и горчицы. Ко второй половине мяса добавить оставшийся нарезанный лук и замариновать в смеси приправы для шашлыка, черного перца и яблочного уксуса. Оставить замаринованное мясо на час. Копченое сало разрезать на пластинки. Замаринованное мясо посолить по вкусу и дать постоять 15 минут, затем нанизать на деревянные шпажки по четыре кусочка мяса на каждую, чередуя с копченым салом. На дно двух трехлитровых банок насыпать по 1/2 стакана риса. Сверху риса выложить лук из маринада. Поставить шпажки с мясом в банки острием вверх. Горлышки банок с шашлыком на шпажках обмотать двумя слоями фольги и сделать несколько отверстий в фольге. Поставить банки в холодную духовку и запекать шашлык на шпажках при температуре 220 ºС в течении часа. Затем выключить духовку и оставить шашлык еще на 15 минут для остывания.

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Шашлык в мультиварке с киви

Шашлык с киви в мультиварке / Фото: freepik.com

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Ингредиенты

1 кг мяса (телятины, свинины, филе курицы или индейки)

Для маринада

2 киви

2 болгарских перца

4 репчатых лука

Соль, перец – по вкусу

Молотый кориандр – по вкусу

Способ приготовления

Для начала снять кожицу с киви и очистить две луковицы. Сложить все в блендер и хорошо взбить, пока не получится однородный соус. Нарезать болгарский красный сладкий перец крупными полукольцами, а две оставшиеся луковицы – кольцами. Мясо помыть и разрезать на средние куски. Посолить и поперчить, натереть его молотым кориандром. Затем добавить соус, а также нарезанные болгарский перец и лук. Все хорошо перемешать и поставить в холодильник мариноваться, примерно на 2-3 часа. Выложить мясо в мультиварку вместе с маринадом и выставить режим "Выпечка" (время приготовления – 45-60 минут).

Шашлык из говядины в горчичном соусе

Шашлык из говядины с горчицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг мякоти говядины

250 мл растительного масла

3 ст. л. порошка горчицы

2 ст. л. 3% уксуса

3-5 зубчика чеснока

1 ч. л. черного молотого перца

соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Чеснок пропустить через пресс, смешать с сухой горчицей, уксусом, растительным маслом, перцем и солью. Добавить зелень по вкусу и натереть полученной смесью куски мяса. Мариновать несколько часов, затем нанизать на шампуры и пожарить на мангале.

Шашлык из свинины в гранатовом соке

Шашлык из свинины / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Свинина или баранина – 2 кг

Белый репчатый лук – 5 шт.

Гранатовый сок – 700 мл

Розмарин – 30 г

Приправы к мясу – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Для соуса

Кинза – 1 пучок

Помидоры в собственном соку – 300 г

Чеснок – 5 зубков

Лук сладкий – 1/2 шт.

Перец чили – 1 шт.

Сахар, соль – по вкусу

Способ приготовления

Мясо помыть и нарезать крупными кубиками. Лук нарезать крупными полукольцами. Мясо и лук положить в кастрюлю и тщательно перемешать. Сверху посыпать будущий шашлык перцем, солью, специями и розмарином. Поверх залить гранатовым соком, все ингредиенты перемешать, накрыть мясо тарелкой, сверху поставить груз. Маринад полностью должен покрыть мясо. Оставить мариноваться минимум на 3 часа, максимум на 5 часов. Готовый шашлык нанизать на шампуры и пожарить на горячих углях до готовности. Соус приготовить заранее в домашних условиях. Для него все ингредиенты перебить в блендере в однородную массу.

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