Время шашлыка: 5 лучших рецептов для каждого вида мяса

Начнем с того, что для шашлыка нужно хорошее мясо, и важно знать, как выбрать качественное, независимо от того, свинина это будет или курятина. Второе – это место, где вы будете его жарить. Теперь это можно сделать в домашних условиях – в духовке или мультиварке. Разве что не будет характерного запаха дыма. В этой подборке найдете 5 рецептов шашлыка из свинины, говядины, баранины, курятины с разными маринадами. Если у вас есть свой особый рецепт дрожжевой выпечки, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.
Шашлык из баранины в вине по-грузински
Шашлык из баранины / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 700 г баранины
- 1 стакан красного вина
- 1 головка репчатого лука
- Соль, перец
Способ приготовления
- Нарезать лук и мясо, сложить в миску.
- Сверху залить вином и мариновать не менее часа.
- За час до жарки мясо достать из холодильника и нанизать на шампуры.
Шашлык в банке, приготовленный в духовке
Шашлык в банке с рисом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 кг свинины
- 4 шт. репчатого лука
- 230 г риса
- 200 г копченого сала
- 1 ст. л. горчицы
- Соль, перец – по вкусу
- 1 ст. л. сока лимона
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- Приправы для шашлыка – по вкусу
Способ приготовления
- Нарезать мясо на кубики размером примерно 4х4 см.
- Лук нарезать кольцами.
- К половине мяса добавить половину нарезанного лука и замариновать в смеси сока лимона, черного перца и горчицы.
- Ко второй половине мяса добавить оставшийся нарезанный лук и замариновать в смеси приправы для шашлыка, черного перца и яблочного уксуса. Оставить замаринованное мясо на час.
- Копченое сало разрезать на пластинки.
- Замаринованное мясо посолить по вкусу и дать постоять 15 минут, затем нанизать на деревянные шпажки по четыре кусочка мяса на каждую, чередуя с копченым салом.
- На дно двух трехлитровых банок насыпать по 1/2 стакана риса. Сверху риса выложить лук из маринада.
- Поставить шпажки с мясом в банки острием вверх.
- Горлышки банок с шашлыком на шпажках обмотать двумя слоями фольги и сделать несколько отверстий в фольге.
- Поставить банки в холодную духовку и запекать шашлык на шпажках при температуре 220 ºС в течении часа. Затем выключить духовку и оставить шашлык еще на 15 минут для остывания.
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Шашлык в мультиварке с киви
Шашлык с киви в мультиварке / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- 1 кг мяса (телятины, свинины, филе курицы или индейки)
Для маринада
- 2 киви
- 2 болгарских перца
- 4 репчатых лука
- Соль, перец – по вкусу
- Молотый кориандр – по вкусу
Способ приготовления
- Для начала снять кожицу с киви и очистить две луковицы. Сложить все в блендер и хорошо взбить, пока не получится однородный соус.
- Нарезать болгарский красный сладкий перец крупными полукольцами, а две оставшиеся луковицы – кольцами.
- Мясо помыть и разрезать на средние куски. Посолить и поперчить, натереть его молотым кориандром. Затем добавить соус, а также нарезанные болгарский перец и лук. Все хорошо перемешать и поставить в холодильник мариноваться, примерно на 2-3 часа.
- Выложить мясо в мультиварку вместе с маринадом и выставить режим "Выпечка" (время приготовления – 45-60 минут).
Шашлык из говядины в горчичном соусе
Шашлык из говядины с горчицей / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 кг мякоти говядины
- 250 мл растительного масла
- 3 ст. л. порошка горчицы
- 2 ст. л. 3% уксуса
- 3-5 зубчика чеснока
- 1 ч. л. черного молотого перца
- соль, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Чеснок пропустить через пресс, смешать с сухой горчицей, уксусом, растительным маслом, перцем и солью.
- Добавить зелень по вкусу и натереть полученной смесью куски мяса.
- Мариновать несколько часов, затем нанизать на шампуры и пожарить на мангале.
Шашлык из свинины в гранатовом соке
Шашлык из свинины / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Свинина или баранина – 2 кг
- Белый репчатый лук – 5 шт.
- Гранатовый сок – 700 мл
- Розмарин – 30 г
- Приправы к мясу – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса
- Кинза – 1 пучок
- Помидоры в собственном соку – 300 г
- Чеснок – 5 зубков
- Лук сладкий – 1/2 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Сахар, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Мясо помыть и нарезать крупными кубиками.
- Лук нарезать крупными полукольцами. Мясо и лук положить в кастрюлю и тщательно перемешать.
- Сверху посыпать будущий шашлык перцем, солью, специями и розмарином. Поверх залить гранатовым соком, все ингредиенты перемешать, накрыть мясо тарелкой, сверху поставить груз. Маринад полностью должен покрыть мясо.
- Оставить мариноваться минимум на 3 часа, максимум на 5 часов. Готовый шашлык нанизать на шампуры и пожарить на горячих углях до готовности.
- Соус приготовить заранее в домашних условиях. Для него все ингредиенты перебить в блендере в однородную массу.
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