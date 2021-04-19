Идеальная пара: 5 вариантов маринадов для шашлыка

Они на основе кефира, соевого соуса, меда, горчицы и других ингредиентов

Пришло это долгожданное время, когда можно выйти на природу и пожарить шашлык. Для начало нужно выбрать хорошее мясо, потом замариновать. Это не менее важно, ведь от маринада зависит конечный результат. Ниже найдете рецепты маринадов с соевым соусом, майонезом, на кефире и для тех, кто любит поострее. Они подходят как для свинины и говядины, так и для курицы.

Фото: Depositphotos

Маринад для курицы (на 1 кг мяса)

Ингредиенты

Томатная паста – 50 г

Масло растительное или оливковое – 100 мл

Соль – 10-12 г

Перец черный свежемолотый – 2 г

Чеснок сушеный – 1 г

Паприка молотая – 5 г

Тимьян свежий – 5-6 веточек

Способ приготовления

Смешать масло с томатной пастой до однородной массы. Курицу отдельно посолить, поперчить и натереть паприкой с чесноком, затем сложить ее в емкость с маринадом, добавить листики тимьяна и оставить на час при комнатной температуре.

Маринад для шашлыка на кефире (на 1 кг мяса)

Ингредиенты

Молоко -1 л

Майонез -3 ст. л.

Сметана – 300 г

Лук репчатый – 3 шт.

Способ приготовления

Залить мясо молоком, убрать на ночь в холодильник. Утром слить молоко. 2,5 луковицы нарезать полукольцами, а 0,5 луковицы – на терке. Добавить в мясо. Добавить сметану, майонез (по желанию), соль и смесь перцев. Перемешать, дать промариноваться не менее 2-х часов.

Маринад для шашлыка на соевом соусе (на 1 кг мяса)

Ингредиенты

Горчица – 3 ст. л.

Соевый соус – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления

Чеснок измельчить и смешать с остальными ингредиентами. Замариновать мясо на 30 минут.

Медово-горчичный маринад (на 500 г мяса)

Ингредиенты

Мед – 150 г

Французская зерновая горчица – 100 г

Лимон – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Чеснок – 5 зуб.

Петрушка, укроп, соль – по вкусу

Способ приготовления

Снять цедру с лимона и нарезать ее тонкими полосками. Выдавить сок лимона и смешать его с горчицей, медом, растительным маслом, мелко нарубленным чесноком, зеленью и цедрой. Тщательно перемешать. Замариновать на 3-6 часов. Во время приготовления периодически смазывайте мясо остатками маринада.

Огненный маринад

Ингредиенты

Соевый соус – 150 мл

Зеленый лук – 1 пучок

Красный молотый перец – 2 ч. л.

Чеснок – 5 зуб.

Корень имбиря – 5 см

Способ приготовления

Зеленый лук мелко порубить. Чеснок и имбирь натереть на мелкой терке. Соединить соевый соус, зеленый лук, красный перец, чеснок и имбирь. Перемешать все ингредиенты. Замариновать мясо и плотно утрамбовать в кастрюле. Оставить в холодильнике на ночь.

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