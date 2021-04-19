Идеальная пара: 5 вариантов маринадов для шашлыка
Они на основе кефира, соевого соуса, меда, горчицы и других ингредиентов
Пришло это долгожданное время, когда можно выйти на природу и пожарить шашлык. Для начало нужно выбрать хорошее мясо, потом замариновать. Это не менее важно, ведь от маринада зависит конечный результат. Ниже найдете рецепты маринадов с соевым соусом, майонезом, на кефире и для тех, кто любит поострее. Они подходят как для свинины и говядины, так и для курицы.
Маринад для курицы (на 1 кг мяса)
Ингредиенты
- Томатная паста – 50 г
- Масло растительное или оливковое – 100 мл
- Соль – 10-12 г
- Перец черный свежемолотый – 2 г
- Чеснок сушеный – 1 г
- Паприка молотая – 5 г
- Тимьян свежий – 5-6 веточек
Способ приготовления
- Смешать масло с томатной пастой до однородной массы.
- Курицу отдельно посолить, поперчить и натереть паприкой с чесноком, затем сложить ее в емкость с маринадом, добавить листики тимьяна и оставить на час при комнатной температуре.
Маринад для шашлыка на кефире (на 1 кг мяса)
Ингредиенты
- Молоко -1 л
- Майонез -3 ст. л.
- Сметана – 300 г
- Лук репчатый – 3 шт.
Способ приготовления
- Залить мясо молоком, убрать на ночь в холодильник. Утром слить молоко.
- 2,5 луковицы нарезать полукольцами, а 0,5 луковицы – на терке. Добавить в мясо.
- Добавить сметану, майонез (по желанию), соль и смесь перцев.
- Перемешать, дать промариноваться не менее 2-х часов.
Маринад для шашлыка на соевом соусе (на 1 кг мяса)
Ингредиенты
- Горчица – 3 ст. л.
- Соевый соус – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
- Чеснок – 3 зуб.
Способ приготовления
- Чеснок измельчить и смешать с остальными ингредиентами.
- Замариновать мясо на 30 минут.
Медово-горчичный маринад (на 500 г мяса)
Ингредиенты
- Мед – 150 г
- Французская зерновая горчица – 100 г
- Лимон – 1 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Чеснок – 5 зуб.
- Петрушка, укроп, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Снять цедру с лимона и нарезать ее тонкими полосками.
- Выдавить сок лимона и смешать его с горчицей, медом, растительным маслом, мелко нарубленным чесноком, зеленью и цедрой. Тщательно перемешать.
- Замариновать на 3-6 часов. Во время приготовления периодически смазывайте мясо остатками маринада.
Огненный маринад
Ингредиенты
- Соевый соус – 150 мл
- Зеленый лук – 1 пучок
- Красный молотый перец – 2 ч. л.
- Чеснок – 5 зуб.
- Корень имбиря – 5 см
Способ приготовления
- Зеленый лук мелко порубить. Чеснок и имбирь натереть на мелкой терке.
- Соединить соевый соус, зеленый лук, красный перец, чеснок и имбирь.
- Перемешать все ингредиенты.
- Замариновать мясо и плотно утрамбовать в кастрюле.
- Оставить в холодильнике на ночь.
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