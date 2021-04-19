Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Идеальная пара: 5 вариантов маринадов для шашлыка

Сегодня, 16:16

Они на основе кефира, соевого соуса, меда, горчицы и других ингредиентов

Пришло это долгожданное время, когда можно выйти на природу и пожарить шашлык. Для начало нужно выбрать хорошее мясо, потом замариновать. Это не менее важно, ведь от маринада зависит конечный результат. Ниже найдете рецепты маринадов с соевым соусом, майонезом, на кефире и для тех, кто любит поострее. Они подходят как для свинины и говядины, так и для курицы.

Фото: Depositphotos

Маринад для курицы (на 1 кг мяса)

Ингредиенты

  • Томатная паста – 50 г
  • Масло растительное или оливковое – 100 мл
  • Соль – 10-12 г
  • Перец черный свежемолотый – 2 г
  • Чеснок сушеный – 1 г
  • Паприка молотая – 5 г
  • Тимьян свежий – 5-6 веточек

Способ приготовления

  1. Смешать масло с томатной пастой до однородной массы.
  2. Курицу отдельно посолить, поперчить и натереть паприкой с чесноком, затем сложить ее в емкость с маринадом, добавить листики тимьяна и оставить на час при комнатной температуре.

Маринад для шашлыка на кефире (на 1 кг мяса)

Ингредиенты

  • Молоко -1 л
  • Майонез -3 ст. л.
  • Сметана – 300 г
  • Лук репчатый – 3 шт.

Способ приготовления

  1. Залить мясо молоком, убрать на ночь в холодильник. Утром слить молоко.
  2. 2,5 луковицы нарезать полукольцами, а 0,5 луковицы – на терке. Добавить в мясо.
  3. Добавить сметану, майонез (по желанию), соль и смесь перцев.
  4. Перемешать, дать промариноваться не менее 2-х часов.

Читайте также:
Как правильно хранить специи, чтобы они сохраняли свой вкус и аромат

Маринад для шашлыка на соевом соусе (на 1 кг мяса)

Ингредиенты

  • Горчица – 3 ст. л.
  • Соевый соус – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления

  1. Чеснок измельчить и смешать с остальными ингредиентами.
  2. Замариновать мясо на 30 минут.

Медово-горчичный маринад (на 500 г мяса)

Ингредиенты

  • Мед – 150 г
  • Французская зерновая горчица – 100 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Петрушка, укроп, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Снять цедру с лимона и нарезать ее тонкими полосками.
  2. Выдавить сок лимона и смешать его с горчицей, медом, растительным маслом, мелко нарубленным чесноком, зеленью и цедрой. Тщательно перемешать.
  3. Замариновать на 3-6 часов. Во время приготовления периодически смазывайте мясо остатками маринада.

Огненный маринад

Ингредиенты

  • Соевый соус – 150 мл
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Красный молотый перец – 2 ч. л.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Корень имбиря – 5 см

Способ приготовления

  1. Зеленый лук мелко порубить. Чеснок и имбирь натереть на мелкой терке.
  2. Соединить соевый соус, зеленый лук, красный перец, чеснок и имбирь.
  3. Перемешать все ингредиенты.
  4. Замариновать мясо и плотно утрамбовать в кастрюле.
  5. Оставить в холодильнике на ночь.

Здесь узнаете, как правильно заморозить, а потом и разморозить стейк.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Жарим мясо вкусно и правильно - по советам шеф-повара Что нужно сделать с майонезом, чтобы превратить его в новый соус - 3 способа 3 мясных и сытных рулета - рецепты разных стран Соевый соус — как выбирать, в чем польза и с чем лучше сочетать
мед шашлык майонез соус рецепт маринад горчица
Реклама

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Каменских без кольца и с молодым парнем озадачила фанатов
Каменских без кольца и с молодым парнем озадачила фанатов
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Пять самых модных оттенков волос 2021 года

Популярные статьи

Сегодня, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Сегодня, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Сегодня, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Сегодня, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Сегодня, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

Вчера, 14:43Звездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

Вчера, 11:31Звездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:29Психо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Ей не может быть 47! Виктория Бекхэм восхитила идеальной фигурой в свой день рождения (фото)

17 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

17 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто покинул проект в седьмом выпуске

16 апреляEvents

Как избавиться от сорняков: ТОП-8 надежных лайфхаков

16 апреляЗвездно

Сумская вспомнила, как на съемках Роксоланы просила Хостикоева прикрыть грудь руками: Боялась обнажиться

16 апреляВкусно

Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху – 6 лайфхаков

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Реальная причина, по которой нужно чистить язык каждый день
Реальная причина, по которой нужно чистить язык каждый день
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Хименес-Браво показал фото с Ириной Билык на отдыхе в Египте
Хименес-Браво показал фото с Ириной Билык на отдыхе в Египте
"Идем со мной": Шварценегер объяснил, что делать, чтобы жить
"Идем со мной": Шварценегер объяснил, что делать, чтобы жить

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять