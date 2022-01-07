Вредно ли пить сладкие газированные напитки – мнение доктора Комаровского

Пить сладкие газированные напитки постоянно вредно как детям, так и взрослым / Фото: Коллаж: Сегодня
На праздничных столах много разных блюд и напитков. Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, что можно пить детям, а от чего желательно отказаться. Если вы заботитесь о здоровье своего ребенка, узнайте, что ему действительно может навредить.
Я совершенно спокойно отношусь к тому, что дети пьют газированную минеральную воду. Это нормально, они удовлетворяют жажду, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – И употребление такого напитка не несет никаких рисков для здоровья ребенка.
Люди пьют сладкие напитки не потому, что испытывают жажду. Для большинства это способ получения удовольствия, – сказал врач-педиатр высшей категории в интервью для канала "Украина". – Сладкие газированные напитки вредны, так как человек получает легкодоступную энергию, которую он не тратит.
Сладкие газированные напитки можно пить только тогда, когда у детей есть возможность и желание активно тратить энергию, – объяснил Евгений Комаровский. – То есть если у ребенка нет лишнего веса, он очень активный, то ему можно иногда пить сладкие газированные напитки. Но всем остальным людям я настоятельно рекомендую газированную минеральную воду.
Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.
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