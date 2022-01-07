Чи шкідливо пити солодкі газовані напої – думка лікаря Комаровського

Пити солодкі газовані напої завжди шкідливо як дітям, так і дорослим / Фото: Колаж: Сьогодні
На святкових столах багато різних страв та напоїв . Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що можна пити дітям , а чого бажано відмовитися. Якщо ви дбаєте про здоров'я своєї дитини, дізнайтеся, що їй справді може зашкодити.
Я спокійно ставлюся до того, що діти п'ють газовану мінеральну воду. Це нормально, вони задовольняють спрагу, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – І вживання такого напою не несе жодних ризиків для здоров'я дитини.
Люди п'ють солодкі напої не тому, що відчувають спрагу. Для більшості це спосіб задоволення, – сказав лікар-педіатр вищої категорії в інтерв'ю для каналу "Україна". – Солодкі газовані напої шкідливі, оскільки що людина отримує легкодоступну енергію, яку вона не витрачає.
Солодкі газовані напої можна пити лише тоді, коли діти мають можливість і бажання активно витрачати енергію, – пояснив Євген Комаровський. – Тобто якщо у дитини немає зайвої ваги, вона дуже активна, то їй можна іноді пити солодкі газовані напої. Але решті людей я настійно рекомендую газовану мінеральну воду.
Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".
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