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Главный редактор украинского Vogue обратился к друзьям, знакомым и подписчикам в России – текст

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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3 марта, 09:46
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Филипп Власов написал откровенное письмо ко всем своим знакомым из России. Редактор призывает их одуматься и прекратить войну
Филипп Власов обратился к россиянам
Филипп Власов обратился к россиянам / Фото: Инстаграм, Коллаж: Сегодня

Главный редактор украинского Vogue написал пост-письмо, в котором обратился к своим друзьям, знакомым и подписчикам в России. Публикуем полный текст послания.

Меня зовут Филипп Власов. Я – главный редактор украинского Vogue. Это обращение к моим друзьям, знакомым и подписчикам в России.

Я родился в Украине, в Севастополе, но у меня гражданство Российской Федерации. Я прожил в Украине, в Киеве, в общей сложности лет семь, и был свободен и счастлив здесь как нигде. Это право на счастье у меня и у миллионов других людей, украинцев и иностранцев, проживавших в Украине, отобрало государство, чьим гражданином я являюсь. Меня здесь ни в чем не ущемляли, уважали и любили, и я свободно говорил на русском языке в любой части страны. Когда возле моего дома в Киеве стали падать российские снаряды, мне пришлось бежать. И в этом мне помогли мои украинские друзья – они вывезли меня на своем авто. А нам, в свою очередь, помогли молдаване, румыны, венгры и поляки.

Если вы думаете, что вам стоит просто переждать, и все закончится – это не так. Украинцы будут стоять на смерть за свою родину. По дороге в Западную Европу я по всей стране наблюдал бесчисленное множество мирных жителей, копающих траншеи. Это не закончится быстро. Возможно, и никогда на нашем веку. Это бессмысленное и бесчеловечное кровопролитие нужно остановить.

Пожалуйста, не оставайтесь в стороне.

Письмо Филиппа Власова
Письмо Филиппа Власова / Фото: Инстаграм

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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