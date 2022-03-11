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Смотрите: новая обложка португальского Vogue, посвященная Украине

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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11 марта, 11:04
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На фото мы видим несколько моделей, одетых в желтые наряды и позирующих на синем фоне, демонстрирую усталость, но стойкость
Новая обложка португальского Vogue, посвященная Украине
Новая обложка португальского Vogue, посвященная Украине / Фото: Vogue

На стороне Украины не только самые влиятельные лидеры мира, но и мода. Недавно Pantone посвятил два оттенка Украине, также мы показывали, как выглядят голые витрины российских ТРЦ без люксовых брендов. Мартовский выпуск португальского Vogue также пропитан любовью и сопереживанием к Украине.

Темой мартовского номера Vogue Portugal стала самая обсуждаемая страна в мире – Украина. Редакция не закрыла глаза на события, которые сегодня заставляют испытывать боль каждого адекватного человека.

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Фотография, посвященная событиям в Украине, которая украсила обложку Vogue Portugal
Фотография, посвященная событиям в Украине, которая украсила обложку Vogue Portugal / Фото: Vogue

Планета объединяется в знак солидарности с Украиной, и эта обложка Vogue окрашена в желтый и синий цвета украинского флага в дань уважения всем тем, кто борется за свою страну и ее свободу, а также тем воинам, которые приехали издалека, чтобы поддержать Украину.

Фото знаменитого фотографа LUFRÉ демонстрирует физическую усталость, но внутреннюю силу всех жителей Украины. Мир должен восстать против агрессора, ведь страдает не только Украина, но и все свободные и суверенные государства, "в гости" к которым также может прийти незваный гость.

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Vogue Portugal March 2022 теперь доступен на vogue.pt/shop и появится в газетных киосках в субботу, 12 марта.

Геноцид украинского народа, о котором должен говорить весь мир
Геноцид украинского народа, о котором должен говорить весь мир / Фото: Vogue

Также смотрите ироничные картинки о новой жизни "великой России", которая, еще немного – и переплюнет КНДР.

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Напомним, Victoria's Secret приостанавливают работу в России. Возвращаются времена панталон и самодельных бюстгальтеров

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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