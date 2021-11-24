"Во имя Отца, Сына и дома Гуччи": сенсационная история убийства, о которой следует знать каждому

Книга "Дом Гуччи" стала настоящей сенсацией / Фото: пресс-служба

Модная индустрия диктует тренды. От них зависит, будете ли вы популярны и будут ли увлекаться вами миллионы. Именно мода решает, как будет одеваться весь мир. А дом Гуччи – один из самых влиятельных в этой индустрии. Но все имеет цену и скрыть интриги под блеском бриллиантов и вспышками софитов трудно.

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В книге "Дом Гуччи" Сара Гей Форден рассказывает все тайны модного дома, в истории которого достаточно не только сенсационных заявлений, но и судебной волокиты, упреков, недоразумений между членами семьи. А еще – заказное убийство. Это книга о достижениях и формировании выдающегося модного дома, а также настоящий биографический роман, яркий и насыщенный, похожий на фильм. Да это и не удивительно, ведь весь мир затаил дыхание, ожидая экранизации, которая вот-вот появится в кинопрокате.

Сара Гей Форден подробно проанализировала жизнь трех поколений. Поэтому книга воспринимается как хорошая документальная сага, начинающаяся с убийства в Милане, а заканчивается восприятием логотипа GG как синонима к лоферам.

Кровавые брызги образовали на ковре и белых стенах вестибюля – там, где лежал Маурицио, – узоры в стиле абстракций Джексона Поллока. На полу перекатывались гильзы. Владелец киоска, расположенного на противоположной стороне улицы, услышал отчаянный крик Онорато и немедленно вызвал карабинеров. Там доктор Гуччи, — сказал Онорато, указывая уцелевшей правой рукой на верх лестницы, где лежало неподвижное тело Маурицио. — Он что, мертвый?

Книга "Дом Гуччи" – история и семейные страсти самого знаменитого дома моды / Фото: пресс-служба

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Автор настолько углубилась в исследование семьи, что даже составила в начале книги генеалогическое дерево, и это очень облегчает восприятие отрывков о семейных отношениях. Отмечает Форден и различия в характере и мировосприятии между членами этой итальянской семьи.

Чтобы понять судьбу Маурицио Гуччи и особенности семьи, из которой он происходил, нужно знать тосканский характер. Тосканцы не похожи на приветливых эмилийцев, аскетических ломбардцев или беспорядочных римлян, они обычно крайне индивидуалистические и тщеславные. Они чувствуют себя так, будто существуют главным источником культуры и искусства Италии, и особенно гордятся своим вкладом в происхождение современного итальянского языка, за который в большинстве случаев нужно благодарить Данте Алигьери. Из-за высокомерия, самодостаточности и закрытости перед посторонними некоторые называют их "итальянскими французами". А известный итальянский романист Курцио Малапарте недаром назвал один из своих самых успешных романов Maledetti Toscani, то есть "Проклятые тосканцы.

Глава семейства в начале создания империи пытался заинтересовать самых дорогих клиентов. Он стремился сделать собственные магазины наиболее привлекательными для самых богатых туристов. Именно поэтому не пожалели средств на открытие нового магазина, дверные ручки которого со временем станут неотъемлемой частью Gucci.

Пока его отец качал головой над расчетами, Альдо настаивал, что не стоит жалеть каких-либо расходов, чтобы превратить салон Gucci в магнит для богатых и образованных туристов. Новый магазин занимал два этажа и имел двойную стеклянную дверь с ручками из слоновой кости, вырезанными в виде оливок, уложенных друг на друга. Ручки были скопированы с дверей магазина Виа делла Винья Нуова, и они постепенно превратились в один из символов фирмы Gucci, — вспоминал Роберто, третий сын Альдо.

Кадр из фильма "Дом Гуччи" / Фото: пресс-служба

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На первых страницах книги раскрываются не только секреты конструирования сумок. Здесь автор рассказывает историю создания уникального девиза, с которым в дальнейшем будут ассоциировать Gucci. Альдо очень хорошо понимает, что качество имеет значение и безразлично, насколько дорого оно будет стоить.

Наряду с врожденным маркетинговым дарованием Альдо унаследовал от отца искреннюю преданность качеству. Именно он придумал девиз фирмы: Качество остается в памяти, когда о цене забывают – и приказал выбить эти слова золотыми буквами на табличках из свиной кожи, которые вскоре появились в каждом магазине Gucci.

Исследовательница уделяет много внимания расцвету Гуччи, а также не забывает о поражение и семейном соперничестве, что в конечном счете оказало большое влияние на саму компанию.

Книга "Дом Гуччи" однозначна получилась провокативной и скандальной. В ней Сара Гей Форден поднимает все грязное белье fashion-дома, который и сегодня, несмотря на все скандалы и неурядицы, принадлежит к пантеону люксовых брендов, самых желаемых и желательных для всех модниц и модников мира.

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