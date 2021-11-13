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Что подарить геймеру на Новый год 2022: игровая консоль Gucci Xbox стоимостью 260 тыс. гривен (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
13 ноября, 13:07
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Праздники приближаются, соответственно мы задумываемся, чем же порадовать самых близких. Когда же речь заходит о геймерах, вопрос становится критичным. К счастью, есть Gucci
Игровая консоль Gucci Xbox Series X
Игровая консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci

Gucci продолжают экспансию на мировом рынке, приглашая к сотрудничеству голливудских знаменитостей, среди которых Маколей Калкин и Джаред Лето. Но в этот раз бренд превзошел сам себя. Компания, заручившись поддержкой Microsoft Xbox, выпустили самую знаменитую игровую консоль в мире – Xbox Series X.

Как пишет издание Hypebae, всего в новой коллаборации будет представлено 100 пронумерованных наборов. Так, Gucci Xbox Series X будет включать: игровую консоль с лазерной гравировкой GG, два беспроводных контроллера Xbox в черном цвете с фирменными красной и синей полосами бренда, футляр, вдохновленный архивным чемоданом Gucci.

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Игровая консоль Gucci Xbox Series X | Фото: Gucci
Игровая консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci
Игровая консоль Gucci Xbox Series X | Фото: Gucci
Игровая консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci
Игровая консоль Gucci Xbox Series X | Фото: Gucci
Игровая консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci
Игровая консоль Gucci Xbox Series X | Фото: Gucci
Игровая консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci
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Набор Gucci Xbox Series X можно будет купить с 17 ноября. Его стоимость составит 10 тыс. долларов (ок. 260 тыс. гривен).

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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