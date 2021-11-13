Что подарить геймеру на Новый год 2022: игровая консоль Gucci Xbox стоимостью 260 тыс. гривен (фото)

Праздники приближаются, соответственно мы задумываемся, чем же порадовать самых близких. Когда же речь заходит о геймерах, вопрос становится критичным. К счастью, есть Gucci

Игровая консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci

Gucci продолжают экспансию на мировом рынке, приглашая к сотрудничеству голливудских знаменитостей, среди которых Маколей Калкин и Джаред Лето. Но в этот раз бренд превзошел сам себя. Компания, заручившись поддержкой Microsoft Xbox, выпустили самую знаменитую игровую консоль в мире – Xbox Series X.

Как пишет издание Hypebae, всего в новой коллаборации будет представлено 100 пронумерованных наборов. Так, Gucci Xbox Series X будет включать: игровую консоль с лазерной гравировкой GG, два беспроводных контроллера Xbox в черном цвете с фирменными красной и синей полосами бренда, футляр, вдохновленный архивным чемоданом Gucci.

Реклама

Игровая консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci Игровая консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci Игровая консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci Игровая консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci 1 /4

Набор Gucci Xbox Series X можно будет купить с 17 ноября. Его стоимость составит 10 тыс. долларов (ок. 260 тыс. гривен).

Читайте также: