Владимир Остапчук станет ведущим шоу Співають всі на телеканале Украина

Владимир Остапчук станет телеведущим шоу «Співають всі» / Фото: телеканал "Украина"

На телеканале "Украина" продолжается активная подготовка к съемкам нового уникального проекта "Співають всі" по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights. Вокальное шоу поразит зрителей своими масштабам, а его ведущим станет популярный шоумен Владимир Остапчук.

Главная особенность нового шоу "Співають всі" – это беспрецедентное количество музыкальных экспертов, которые будут оценивать вокальные умения участников. Грандиозное жюри будет состоять из ста звезд украинского шоу-бизнеса. Впечатлить такое количество людей – задача сверхсложная. Владимир Остапчук начинал свой творческий путь с работы диктора, годами ходил по кастингах телеведущих, но везде слышал отказы. Он не понаслышке знает, как непросто молодому артисту найти свое место в шоу-бизнесе, поэтому в новом проекте будет поддерживать участников на сцене.

После успеха гипершоу "Маска" его ведущий Владимир Остапчук признается, что уже успел соскучиться по драйву большой сцены.

"Грандиозное шоу "Маска" стало настоящей сенсацией на украинском телевидении, поэтому, когда зрители увидели меня в рекламе нового певческого проекта, просто засыпали вопросами о нем. Наконец я могу раскрыть тайну – да, я стану ведущим уникального вокального шоу "Співають всі" на канале "Украина". Популярный международный формат, сто членов жюри и все поют – представляете масштаб нашего нового проекта? С нетерпением жду начала съемок, чтобы снова встретиться с телезрителями и подарить им невероятные эмоции и океан юмора", – комментирует Владимир Остапчук.

Согласно правилам нового шоу, задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала и побороться за победу.

Телеканал "Украина" готовит уникальное шоу по формату All Together Now / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

