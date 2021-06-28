Владимир Остапчук не может увидеться с детьми. Ведущий обратился в полицию

Владимир Остапчук с детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук сообщил, что снова не смог встретиться с дочкой и сыном. Ведущий вызвал полицию, чтобы написать заявление на бывшую супругу – Остапчук обвинил Елену Войченко в систематическом нарушении его родительских прав.
В Instastories Владимир Остапчук написал:
"Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустую дверь. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью".
Владимир также рассказал, что его постоянно лишают возможности увидеться с детьми. Чтобы разобраться с этой ситуацией, Остапчук намерен обратиться в суд.
"Я буду добиваться законным способом быть таким же родителем, как и моя бывшая жена", – подытожил ведущий.
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Подписчики Владимира Остапчука поддержали, а он в сторис также написал, что исправно платит алименты детям.
"Всем интересны деньги. Моя бывшая жена подала на алименты. Я, конечно, со всем согласился и плачу всю требуемую сумму в полном объеме регулярно и ежемесячно", – признался звездный отец.
Напомним, что после свадьбы Владимира Остапчука и Кристины Горняк, последняя рассказала, что экс-супруга Владимира не позволяет Эмилии и Эвану приходить к папе домой, а Остапчук даже не смог поздравить детей с Новым годом.
Елена Войченко жаловалась, что Владимир Остапчук хочет забрать у нее детей через суд.
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Ранее Кристина и Владимир Остапчук рассказали, когда планируют завести общего ребенка.
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