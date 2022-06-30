Вишневое варенье – как сварить полезное и вкусное, пикантный рецепт

Чтобы приготовить полезное вишневое варенье, варите его без сахара и не держите на огне слишком долго / Фото: freepik.com

Вишни – целая "кладовая" полезных витаминов и микроэлементов: далеко не все могут есть эту кисловатую ягоду в сыром виде, поэтому в сезон вишни многие торопятся приготовить вишневое варенье. Однако варенье – это продукт, который получается путем уваривания разных плодов с сахаром.

Если вы хотите приготовить именно полезное варенье, то, как отмечает диетолог и консультант по здоровому питанию Ксения Рэн, варите десерт без сахара. Итак, вишня – ягода-антиоксидант, которая способна замедлять процессы старения организма. Благодаря целому комплексу веществ, вишня укрепляет сосудисто-кровеносную систему, систему пищеварения, мочеполовую систему, а еще может снизить уровень холестерина в крови.

Реклама

Благодаря целому комплексу веществ, вишня укрепляет сосудисто-кровеносную систему, пищеварение, а еще может снизить уровень холестерина / Фото: Depositphotos

Вторая составляющая полезного варенья – меньше термической обработки, ведь. Минеральные же вещества при термической обработке сохраняются значительно в большей мере, чем витамины. Поэтому вишневое варенье все же имеет шансы сохранить кальций, железо, магний и другие элементы, которыми богата вишня.

Если сварить вишню без сахара, то полученный десерт можно использовать и в качестве соуса к мясным блюдам. Чистые вишни (из расчета 500 грамм – одна банка такого же объема) складываем в посуду и заливаем водой. Ягоды держим минут 15-20, затем перекладываем в чистую стерилизованную банку и ставим на паровую баню. После того как вода закипит, отсчитываем полчаса, аккуратно достаем и закатываем стерильной крышкой.

Если же вы хотите приготовить именно сладкий вишневый десерт, попробуйте вишневое варенье с водкой. / Фото: Depositphotos

Реклама

Нужно выкладывать вишни на противень слоями, каждый слой пересыпая сахаром и сбрызгивая водкой – всего 2-3 слоя. Подержите вишни в холодильнике 4 часа, подождите, пока ягоды пустят сок. Затем вишни перекладываются в большую кастрюлю, ставятся на огонь и варенье доводится до кипения. После закипания варенье варят еще 5 минут на сильном огне – а затем хорошенько следует все перемешать и выключить огонь. Оставьте варенье на плите на 8 часов, обязательно накрыв его крышкой., затем снова включите огонь, доведите до кипения, обязательно помешивайте. Затем выключите огонь, накройте крышкой и снова оставьте на 8 часов. Далее снова верните варенье на огонь, доведите до кипения, соберите пену, выключите огонь и оставьте постоять несколько минут. Готовое варенье разливается в стерильные банки, закрывается крышками и остывает.

Если же вы хотите, попробуйте вишневое варенье с водкой. Ингредиенты: килограмм вишен, 1,5 кг сахара и 10 граммов водки. Вишни нужно будет хорошо промыть, удалить из них косточки и плодоножки, затем:

Также мы писали, чем полезно клубничное варенье и как правильно готовить, 2 рецепта.

А еще узнайте про гречишный мед – чем полезен этот суперфуд и кому противопоказан.