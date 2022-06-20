Варенье из клубники – чем полезно и как правильно готовить, 2 рецепта

Клубника – вкусная ягода, многие хозяйки уже спешат заготовить на зиму клубничное варенье. Но полезен ли любимый многими десерт и как его готовить правильно – в статье

Варенье из клубники может быть полезно, если его правильно готовить / Фото: unsplash.com, freepik.com

Клубника полезна: в этой ягоде много витаминов, клетчатки, которая помогает кишечнику хорошо работать, а также антиоксидантов, растительных антистресс-пигментов. Но клубника и варенье из нее – абсолютно разные по своим пищевым ценностям продукты. Существует ли полезное варенье и как приготовить десерт из клубники с пользой – разбираемся с экспертами.

Есть ли польза в клубничном варенье?

Варенье, в том числе клубничное, представляет ценность, лишь как вкусный продукт, отмечает врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ. В клубнике уже содержится фруктоза – природный сахар, а если вы еще сварите варенье с сахаром, то получите весьма калорийное блюдо.

Реклама

В клубнике уже содержится фруктоза – природный сахар, поэтому в клубничное варенье лучше сахар не класть / Фото: unsplash.com

А еще большинство полезных элементов, в первую очередь – витаминов при приготовлении варенья разрушаются. Поэтому в плане пользы лучше не варить варенье долго, а перетереть ягоды с медом и хранить в холодильнике, как вариант.

О какой-либо пользе клубничного варенья можно говорить, если оно приготовлено без сахара и с минимальной термической обработкой. Если же вы хотите получить максимум пользы от ягод и фруктов, то тогда кушайте их сырыми, чтобы полезные витамины в них не разрушались.

Реклама

Как приготовить варенье из клубники и десерт

Но для любителей варенья из клубники можно приготовить ягоды в собственном соку без сахара. Вам понадобится 600 грамм клубники, сложите их в миску, залейте прохладной водой и подержите минут 15.

Берем чистую стерилизованную банку, складываем ягоды клубник, и ставим на паровую баню

Затем сливаем воду, промываем клубнику, обрываем "хвостики". Берем чистую стерилизованную банку, складываем ягоды, и ставим на паровую баню. С момента закипания воды ждем минут 20-25, аккуратно достаем, закатываем стерильной крышкой и храним (банку поставьте вверх дном на сутки) в прохладной кладовке и т.д.

Реклама

Если же вы не представляете себе несладкие варенье из клубники или джем, то попробуйте сделать клубничное желе, как предлагает t.f.d:

1 кг ягод

0.5кг сахара

1.5 ст ложка агар-агара.

Ягоды промыли, положили на дуршлаг, чтоб стекли. Затем очищаем от плодоножки, засыпаем сахаром и оставляем на ночь, чтобы пускали сок. Утром взбиваем блендером ягоды с сахаром и кипятим 5 минут наше пюре (на маленьком огне, чтобы не подгорело) Отставляем до полного остывания.

Клубничное желе станет отличным десертом для любителей слаостей1 и ягод / Фото: Depositphotos

Затем повторяем еще раз. А на третий раз, когда варенье закипит, добавляем агар-агар и кипятим 5 минут постоянно помешивая. Горячим разливаем в стерилизованные банки и закрываем. Переворачиваем вниз крышками и укрываем до полного остывания. Приятного аппетита!

Также мы писали, чем полезно варенье для организма человека.

А еще узнайте про сахар во фруктах – как не поправиться от разных плодов.