В Австралии на сбор урожая яблок отправляют роботов. Как они это делают (видео)
В Австралии выпустили робота, который очень быстро собирает с деревьев яблоки
Робота разработали исследователи из Университета Монаша, которые работают на факультете механической и аэрокосмической инженерии.
Об этом сообщает "New Atlas".
Робот имеет специальные камеры, которые с помощью внедренных алгоритмов, сканируют деревья в саду, на которых растут яблоки. Фрукты робот срывает специальным мягким захватом с пневматическим приводом и четырьмя пальцами.
После того, как яблоко сорвано, оно всасывается в специальный отсек. Причем, ученые говорят, что плод вообще не повреждается
Робот с помощью своих камер захватывает в обзор более 90% всех яблок, а для анализа обстановки машине требуется менее секунды.
Исследователи уже проводят испытания робота-уборщика яблок и за все время он повредил всего 6% урожая. Потому в будущем эта машина может заменить людей на уборке урожая.
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