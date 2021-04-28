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В Австралии на сбор урожая яблок отправляют роботов. Как они это делают (видео)

Сегодня, 14:44

В Австралии выпустили робота, который очень быстро собирает с деревьев яблоки

Робота разработали исследователи из Университета Монаша, которые работают на факультете механической и аэрокосмической инженерии.

Об этом сообщает "New Atlas".

Робот имеет специальные камеры, которые с помощью внедренных алгоритмов, сканируют деревья в саду, на которых растут яблоки. Фрукты робот срывает специальным мягким захватом с пневматическим приводом и четырьмя пальцами.

Робот для сбора яблок
Робот для сбора яблок
Фото: Скриншот из YouTube

После того, как яблоко сорвано, оно всасывается в специальный отсек. Причем, ученые говорят, что плод вообще не повреждается

Робот с помощью своих камер захватывает в обзор более 90% всех яблок, а для анализа обстановки машине требуется менее секунды.

Исследователи уже проводят испытания робота-уборщика яблок и за все время он повредил всего 6% урожая. Потому в будущем эта машина может заменить людей на уборке урожая.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что NASA произвело исторический запуск беспилотного вертолета на Марсе.

Также мы писали о том, что Google показал, как за 37 лет изменилась планета.

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