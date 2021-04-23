Китайцы изобрели робота-собаку с искусственным интеллектом. Смотрите, как он умеет бегать (видео)

В Китае показали робота-собаку, который может бегать со скоростью до 15 км/ч

Китайские разработчики из компании Weilen уже утверждают, что это самый быстрый робот, который только может быть.

Об этом сообщает "Euronews".

В самом роботе-собаке присутствует искусственный интеллект, который помогает устройству ориентироваться в окружающей среде. Кроме того, у этого робота могут быть специальные приложения, чтобы контролировать его, как "домашнее животное".

Робот-собака Фото: weilan.com

Специалисты, которые разработали робота-собаку, говорят, что у него есть визуальные датчики, которые помогают полностью адаптироваться к окружающей среде. Например, робот может выбирать частоту своих шагов или скорость движения.

Робота подключили к 5G, а потому он работает абсолютно автономно. Также от него может быть польза. Скажем, робот-собака может доставлять какие-нибудь посылки или же помогать слабовидящим передвигаться по улице.

Новый робот называется AlphaDog и его уже можно купить в Китае. Стоит такой друг более 2000 евро. Инженеры фирмы-производителя уже говорят, что в будущем "научат" робота-собаку лаять и даже разговаривать человеческим голосом, что поможет владельцу собаки-робота общаться с ним.

Напомним, ранее мы писали о том, что что в Дубае появится такси без водителя, а первые тесты пройдут в 2023 году.

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