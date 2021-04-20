Сегодня состоится весенняя презентация Apple: где и когда смотреть

По данным нескольких авторитетных инсайдеров, американская компания вероятней всего должна презентовать новые модели iMac.

В течение минувшей недели различные источники на своих страницах в социальных сетях публиковали анонсы презентации, в которых они добавляли фотографии iMac G3, выпускавшихся с 1998 года.

Презентация Apple / Фото: Apple

Потому эксперты полагают, что 20 апреля миру представят новую линейку iMac. Причем, выйти они должны в пяти цветах. Причем, изменения коснутся также внешнего вида устройств. По предварительным данным, в новых iMac могут быть экраны немного больше, чем в предыдущих моделях. Также, как предполагают инсайдеры, корпус может быть с плоскими гранями, как в iPad и iPhone.

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Презентация Apple стартует в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно в прямом эфире на официальном YouTube-канале Apple.

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