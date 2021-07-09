Верка Сердючка публично сняла звезду с головы на сцене Atlas Weekend (видео)

В этот момент артистка предложила загадать желание гостям фестиваля, а ее мама разгуливала с шапкой на сцене

Пока у Валерия Меладзе технические проблемы на фестивале, а Джамала забыла слова песни, Верка Сердючка дает возможность гостям Atlas Weekend осуществлять свои мечты. В конце выступления 8 июля она сняла легендарную звезду с головы, со словами – "Я сейчас сниму верх, а вы загадаете желание".

Свет на сцене погас, виднелась только ее тень и потом Верка Сердючка отдала шапку маме и исчезла со сцены. После бэнд артистки продолжил танцы, а ее мама держала шапку в руке и пританцовывала.

Напомним, что в 2017 году Верка Сердючка и ее бэнд также "разрывали" Atlas Weekend. Перед выступлением на сцене в 2021 году звезда призналась, что ей не хватало этого фестиваля в жизни – "Лютый Атлас! Я скучала".

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Генеральный медиапартнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

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