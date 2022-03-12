Варшава и Краков переполнены и больше не могут принимать беженцев. Куда ехать в ЕС, кроме Польши

Куда ехать в ЕС, кроме Польши / Фото: pixabay.com

В связи с тем, что многие наши соотечественники покидают Украину, ранее мы писали, как получить статус беженца, чем он опасен и какие есть варианты. Но есть одно "но" – в Польшу ехать больше не стоит. Госпогранслужба сообщила, что Варшава и Краков уже не могут принимать беженцев. С начала боевых действий в Украине в Краков приехало около 100 тыс. человек, а в Варшаву – 200 тыс.

Многие мигранты прибывают в Польшу на бесплатных автобусах и поездах. Некоторые украинцы приезжают даже из Закарпатья и Львова, где относительно спокойно. Специальные службы не справляются с потоком мигрантов из Украины. Краков уже потратил на помощь нашим беженцам около $3,2 млн, в то время как резерв денег на такие цели составляет $4,4 млн.

Реклама

В свою очередь погранслужба Румынии сообщила о сотнях тысяч прибывших из Украины, часть которых едет в Беларусь, но транзитом через Польшу. Однако точное число таких мигрантов пока не озвучивалось.

Напрямую с украинской территории пешком или на своих машинах прибыло относительно небольшое число людей. Госпогранкомитет Беларуси рассказал, что с 24 февраля по 11 марта таким способом прибыли 619 граждан Украины. Также из Украины в страну вернулись 902 белорусов.

Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев / Фото: pixabay.com

Реклама

Известный деятель культуры из Винницы Зорий Файн советует украинским переселенцам ехать в другие страны ЕС.

Польша переполнена, советую не задерживаться и ехать дальше. Потому что Германия уже переполнена. Моя рекомендация на сегодняшний день (11 марта): езжайте дальше – Франция, Италия, Испания и тому подобное! Новые правила приема украинцев распространяются на все страны Евросоюза. Если у вас есть биометрические паспорта, можно ехать в Нидерланды или Ирландию.

Куда ехать в ЕС, кроме Польши:

Венгрия. В правительстве этой страны заявили, что готовы принять около 600 тысяч украинцев. С 28 февраля действует шесть центров помощи украинским беженцам. Для пересечения границы украинцам рекомендуют иметь при себе хотя бы минимальный перечень документов, которые позволят установить личность и личность детей, а также документы, которые смогут доказать ваши родственные связи с несовершеннолетними, следующими без сопровождения хотя бы одного родителя, а с другими родственниками.

В правительстве этой страны заявили, что готовы принять около 600 тысяч украинцев. С 28 февраля действует шесть центров помощи украинским беженцам. Для пересечения границы украинцам рекомендуют иметь при себе хотя бы минимальный перечень документов, которые позволят установить личность и личность детей, а также документы, которые смогут доказать ваши родственные связи с несовершеннолетними, следующими без сопровождения хотя бы одного родителя, а с другими родственниками. Молдова. Пересечь границу украинцам можно и на основании внутренних документов. Детей пропускают на основании свидетельства о рождении, обычного или загранпаспорта. Также в Молдову разрешают въезжать автомобилям без зеленых карточек. Но владельцы должны купить их в течение 24 часов с момента въезда. Граждане Украины смогут работать в стране без получения права на временное пребывание. Они могут обратиться непосредственно к работодателю для заключения индивидуального трудового договора, не обращаясь в Бюро по миграции и убежищу.

Пересечь границу украинцам можно и на основании внутренних документов. Детей пропускают на основании свидетельства о рождении, обычного или загранпаспорта. Также в Молдову разрешают въезжать автомобилям без зеленых карточек. Но владельцы должны купить их в течение 24 часов с момента въезда. Граждане Украины смогут работать в стране без получения права на временное пребывание. Они могут обратиться непосредственно к работодателю для заключения индивидуального трудового договора, не обращаясь в Бюро по миграции и убежищу. Чехия. Для въезда в Чехию достаточно только биометрического паспорта. Дети могут приезжать без паспорта только со свидетельством о рождении. Все владельцы загранпаспорта Украины имеют право на бесплатный проезд во всех поездах "Чешской железной дороги". От границ до места назначения можно доехать бесплатно. Украинцев призывают не платить никому денег и немедленно уведомлять полицию о таких случаях.

Для въезда в Чехию достаточно только биометрического паспорта. Дети могут приезжать без паспорта только со свидетельством о рождении. Все владельцы загранпаспорта Украины имеют право на бесплатный проезд во всех поездах "Чешской железной дороги". От границ до места назначения можно доехать бесплатно. Украинцев призывают не платить никому денег и немедленно уведомлять полицию о таких случаях. Румыния. Для пересечения границы достаточно заграничного биометрического паспорта. Если он отсутствует, можно воспользоваться украинским паспортом. Дети до 16 лет, которые едут с родителями, должны показать свидетельство о рождении. Также они могут пересечь границу с одним родителем (без официального разрешения другого родителя). Если ребенок едет со знакомыми или родственниками, то требуется разрешение на выезд, заверенный у нотариуса, родителя.

Для пересечения границы достаточно заграничного биометрического паспорта. Если он отсутствует, можно воспользоваться украинским паспортом. Дети до 16 лет, которые едут с родителями, должны показать свидетельство о рождении. Также они могут пересечь границу с одним родителем (без официального разрешения другого родителя). Если ребенок едет со знакомыми или родственниками, то требуется разрешение на выезд, заверенный у нотариуса, родителя. Эстония. Граждане Украины могут въехать в Эстонию без визы с действительным проездным документом. Все прибывающие на пограничный контроль проходят проверку в соответствии с Шенгенским кодексом о границах. Эстония также разрешила гражданам Украины оставаться в стране после окончания действия визы. Украинцам, бежавшим в Эстонию, предложат размещение и другую поддержку совместными усилиями друзей, родственников, соцслужб и благотворительных организаций, бесплатную возможность изучать язык и посещать курсы адаптации для иностранцев. Также им будет предоставлено медицинское страхование и право работать, для детей – возможность получать базовое образование. Кроме того, эти украинцы смогут подать заявку на дополнительную поддержку в органы местной власти.

Граждане Украины могут въехать в Эстонию без визы с действительным проездным документом. Все прибывающие на пограничный контроль проходят проверку в соответствии с Шенгенским кодексом о границах. Эстония также разрешила гражданам Украины оставаться в стране после окончания действия визы. Украинцам, бежавшим в Эстонию, предложат размещение и другую поддержку совместными усилиями друзей, родственников, соцслужб и благотворительных организаций, бесплатную возможность изучать язык и посещать курсы адаптации для иностранцев. Также им будет предоставлено медицинское страхование и право работать, для детей – возможность получать базовое образование. Кроме того, эти украинцы смогут подать заявку на дополнительную поддержку в органы местной власти. Германия. Эта страна также принимает украинских беженцев по упрощенной процедуре. Украинцы в этой стране получают убежище по умолчанию. Для въезда в Германию гражданам Украины виза не требуется. Наличие паспорта позволяет находиться на территории страны в течение трех месяцев.

Напомним, как безопасно выехать за границу – карта с проверенными маршрутами.

Также читайте об афере арендодателей на Закарпатье: эксперт рассказал о любимой схеме мошенников.