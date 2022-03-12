Аферы арендодателей на Закарпатье: эксперт рассказал о любимой схеме мошенников

Во время войны России против Украины из мегаполисов выехали тысячи украинцев, выбравших Закарпатье для временного места жительства. Люди отдают почти последние средства, чтобы арендовать дом для безопасности семьи.
Среди арендодателей, к сожалению, есть аферисты, которые наживаются на горе людей. По какой схеме работают мошенники и как перестраховаться, рассказала агент по недвижимости Марина Бокач. Эксперт в первый день войны создала телеграм-канал WinWin.Realty, где помогает людям найти жилье на Закарпатье
В день войны в 7:00 меня разбудила подруга со словами "Просыпайся, у нас война. Россия напала на Украину". И я решила, что моя новая миссия – помочь людям найти новое жилище , – говорит Марина Бокач
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По какой схеме работают мошенники?
Мошенники действуют по одной схеме: публикуют объявления на сайтах или в соцсетях о наличии жилья, а дальше ждут звонков от потенциальных клиентов. В разговоре подчеркивают, что жилье в спросе и желающих арендаторов много (и это правда).
Следующий их шаг – выманивание аванса или полной предоплаты. Если вы отправили средства аферисту, то не надейтесь, что он поднимет от вас трубку или ответит на смс.
Мошенническая схема арендодателей актуальна в Закарпатье. Марина Бокач создала пост-обращение к арендаторам в Instagram, после многочисленных афер, о которых рассказали украинцы.
Что учесть, чтобы не попасть в мошеннические руки?
- Не отправляйте аванс или любую другую оплату. Настаивайте об оплате аренды офлайн и подписании договора.
- При подписании договора проверьте документы владельца: паспорт и документ о праве собственности (договор покупки-продажи, завещание и т.п.) или поручение и копию документа о праве на собственность.
- Обязательно подписывайте договор аренды и сделайте фото показателей счетчика.
Воспользуйтесь советами не только для аренды жилья на Закарпатье, но и в других регионах Украины. Тем более что на Закарпатье свободные квартиры отсутствуют.
Свободных квартир нет. Но раз в неделю одно жилье может освободиться (если люди решили ехать в другой город или заграницу), но о таких объявлениях сразу сообщают знакомым, а не в агентства по недвижимости, – говорит Марина Бокач.
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