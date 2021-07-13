Валлийское печенье на сковороде – рецепт выпечки, которую обожают в Британии

Это что-то среднее между оладьями, печеньем и булочками. Плюс печенья в том, что оно жарится на сковороде и вам не нужно греть духовку. Идеально, если у вас есть клюква, но ее можно заменить изюмом

Валлийское печенье / Фото: instagram.com/legend_727/

Продолжаем знакомиться с мировой картой печенья. Мы рассказывали об итальянских "Дамских поцелуях", теперь узнаем, как приготовить валлийское печенье, которым гордятся в Уэльсе. Оно действительно готовится на сковороде из продуктов, которые есть в любом доме. В календаре лайфхаков лета найдете лучшие идеи, как его достойно провести.

Традиционное и любимое печенье уэльских шахтеров и школьников

То есть понятно, что это печенье с возрастом. Точнее, его современному рецепту больше сотни лет, так как активной угледобычи в Британии давно не существует. Уэльские женщины жарили валлийское печенье своим мужьям-шахтерам и детям. Оно очень быстро готовится и удобное по форме – его легко завернуть в бумагу и положить в карман. Остается добавить, что это пышное и действительно вкусное печенье можно подавать с ягодным сиропом и со взбитыми сливками.

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Как приготовить валлийское печенье

Валлийское печенье / Фото: instagram.com/stephiemccrae/ Реклама

Ингредиенты

Мука – 280 г (может понадобиться немного больше)

Сахар – 150 г

Разрыхлитель – 2,5 ч. л.

Цедра 1 апельсина

Орех мускатный – 1 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Масло сливочное – 115 г

Изюм без косточек (или клюква) – 100 г

Яйцо – 2 шт. (крупных)

Молоко – 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Смешать муку, сахар, разрыхлитель, мускатный орех и соль. Добавить масло и растереть руками до песочного состояния теста, добавить помытый, сухой изюм. Яйца взбить с парой ложек молока и влить в сухую смесь, замесить тесто (если будет суховато, добавить молока). Тесто завернуть в пищевую пленку и убрать на час в холодильник. Тесто раскатать на припыленной мукой поверхности 0,5 см высотой и вырезать кружочки 5 см в диаметре. Разогреть сковороду с толстым антипригарным покрытием на среднем огне, смазать маслом и выпекать до золотистого цвета 4-5 минут с каждой стороны. Остудить на решетке и посыпать сахарной пудрой.

И еще один рецепт – киша с черешней и миндалем – узнаете из видео.

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