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Валлийское печенье на сковороде – рецепт выпечки, которую обожают в Британии

13 июля, 13:57

Ирина Маслова

Это что-то среднее между оладьями, печеньем и булочками. Плюс печенья в том, что оно жарится на сковороде и вам не нужно греть духовку. Идеально, если у вас есть клюква, но ее можно заменить изюмом

Валлийское печенье / Фото: instagram.com/legend_727/

Продолжаем знакомиться с мировой картой печенья. Мы рассказывали об итальянских "Дамских поцелуях", теперь узнаем, как приготовить валлийское печенье, которым гордятся в Уэльсе. Оно действительно готовится на сковороде из продуктов, которые есть в любом доме. В календаре лайфхаков лета найдете лучшие идеи, как его достойно провести.

Традиционное и любимое печенье уэльских шахтеров и школьников

То есть понятно, что это печенье с возрастом. Точнее, его современному рецепту больше сотни лет, так как активной угледобычи в Британии давно не существует. Уэльские женщины жарили валлийское печенье своим мужьям-шахтерам и детям. Оно очень быстро готовится и удобное по форме – его легко завернуть в бумагу и положить в карман. Остается добавить, что это пышное и действительно вкусное печенье можно подавать с ягодным сиропом и со взбитыми сливками.

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Как приготовить валлийское печенье

Валлийское печенье / Фото: instagram.com/stephiemccrae/

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать муку, сахар, разрыхлитель, мускатный орех и соль. Добавить масло и растереть руками до песочного состояния теста, добавить помытый, сухой изюм.
  2. Яйца взбить с парой ложек молока и влить в сухую смесь, замесить тесто (если будет суховато, добавить молока).
  3. Тесто завернуть в пищевую пленку и убрать на час в холодильник.
  4. Тесто раскатать на припыленной мукой поверхности 0,5 см высотой и вырезать кружочки 5 см в диаметре.
  5. Разогреть сковороду с толстым антипригарным покрытием на среднем огне, смазать маслом и выпекать до золотистого цвета 4-5 минут с каждой стороны.
  6. Остудить на решетке и посыпать сахарной пудрой.

И еще один рецепт – киша с черешней и миндалем – узнаете из видео.

15 секретов самого лучшего домашнего печенья найдете здесь.

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Источник: instagram.com/legend_727/

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