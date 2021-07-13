Валлийское печенье на сковороде – рецепт выпечки, которую обожают в Британии

Валлийское печенье / Фото: instagram.com/legend_727/
Продолжаем знакомиться с мировой картой печенья. Мы рассказывали об итальянских "Дамских поцелуях", теперь узнаем, как приготовить валлийское печенье, которым гордятся в Уэльсе. Оно действительно готовится на сковороде из продуктов, которые есть в любом доме. В календаре лайфхаков лета найдете лучшие идеи, как его достойно провести.
Традиционное и любимое печенье уэльских шахтеров и школьников
То есть понятно, что это печенье с возрастом. Точнее, его современному рецепту больше сотни лет, так как активной угледобычи в Британии давно не существует. Уэльские женщины жарили валлийское печенье своим мужьям-шахтерам и детям. Оно очень быстро готовится и удобное по форме – его легко завернуть в бумагу и положить в карман. Остается добавить, что это пышное и действительно вкусное печенье можно подавать с ягодным сиропом и со взбитыми сливками.
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Как приготовить валлийское печенье
Валлийское печенье / Фото: instagram.com/stephiemccrae/
Ингредиенты
- Мука – 280 г (может понадобиться немного больше)
- Сахар – 150 г
- Разрыхлитель – 2,5 ч. л.
- Цедра 1 апельсина
- Орех мускатный – 1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Масло сливочное – 115 г
- Изюм без косточек (или клюква) – 100 г
- Яйцо – 2 шт. (крупных)
- Молоко – 2-3 ст. л.
Способ приготовления
- Смешать муку, сахар, разрыхлитель, мускатный орех и соль. Добавить масло и растереть руками до песочного состояния теста, добавить помытый, сухой изюм.
- Яйца взбить с парой ложек молока и влить в сухую смесь, замесить тесто (если будет суховато, добавить молока).
- Тесто завернуть в пищевую пленку и убрать на час в холодильник.
- Тесто раскатать на припыленной мукой поверхности 0,5 см высотой и вырезать кружочки 5 см в диаметре.
- Разогреть сковороду с толстым антипригарным покрытием на среднем огне, смазать маслом и выпекать до золотистого цвета 4-5 минут с каждой стороны.
- Остудить на решетке и посыпать сахарной пудрой.
И еще один рецепт – киша с черешней и миндалем – узнаете из видео.
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