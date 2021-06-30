"Дамские поцелуи" – это печенье и от него невозможно оторваться

"Дамские поцелуи" или "Поцелуи дамы" – это одно из самых распространенных печений в Италии на ряду с сицилийскими трубочками канноли. Его рецепту более ста лет, но до сих пор в кондитерских региона Пьемонт продается эта изысканная выпечка. Узнаем особенности "Дамских поцелуев" и запишем рецепт. Если хотите провести это лето по-особенному, воспользуйтесь идеями из нашего календаря лайфхаков.
Для короля, чтобы было сладко
По легенде, "Дамские поцелуи" были посвящены королю Италии Виктору Эммануилу II. Однажды ему захотелось чего-то необычного на десерт, но у повара не оказалось особых ингредиентов, разве что миндаль, яйца, масло и шоколад – пришлось выкручиваться. Название тоже было придумано на ходу – король обожал и ценил красоту женщин, поэтому "Поцелуй дамы". Печенье и вправду напоминает губы женщины.
Принцип печенья – сэндвич с шоколадом внутри, начинки можно варьировать. Внутри может быть и белый шоколад, и плотный джем, и взбитые сливки.
Как испечь "Дамские поцелуи" – рецепт
Ингредиенты
- Мука пшеничная – 240 г
- Сахар тростниковый – 200 г
- Миндаль – 200 г
- Масло сливочное (холодное) – 200 г
- Желток яичный – 1 шт.
- Яйцо куриное (примерно 0,5 одного смешанного яйца) – 20 г
- Соль – щепотка
- Шоколад темный (для начинки – хорошего качества) – 100 г
Способ приготовления
- Очищенный миндаль и 1 ст. л. сахара положить в чашу мощного миксера и измельчить до состояния муки.
- В чашу блендера выложить миндальную муку и все остальные ингредиенты: сахар, пшеничную муку, сливочное масло, яйца (1 желток и 0,5 от целого яйца) и щепотку соли.
- Смешать все до получения мягкого теста. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 10-12 часов.
- Раскатать тесто в пласт толщиной около 1 см, стараясь не дать при этом тесту сильно разогреться.
- Духовку включить разогреваться на 140 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки. С помощью небольшой круглой формочки вырезать из теста кружочки одинакового размера, руками быстро формировать из них шарики (размером с орех фундук), выложить на застеленный противень.
- Выложить их на противень на расстоянии друг от друга – печенье увеличится немного в размере в процессе выпечки.
- Выпекать до готовности, до легкого золотистого цвета, около 20-23 минут.
- Для начинки растопить шоколад на водяной бане.
- Соединить между собой половинки печенья, выложив на одну половинку немного шоколада. Готовому печенью дать немного постоять.
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