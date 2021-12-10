Новая функция: в Tinder можно подобрать пару по музыкальному вкусу

В Tinder запускают новую функцию Music Mode / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярное приложение для онлайн-знакомств Tinder представило функцию Music Mode, которая станет возможной благодаря интеграции со Spotify. Она позволит узнавать музыкальные предпочтения интересующего вас человека. Кстати, не пропустите ТОП-5 концертов декабря в Киеве.

Теперь пользователи Tinder смогут установить в своем профиле любую песню, которая будет звучать при просмотре их анкеты другими людьми. Так можно будет еще больше узнать о человеке, поняв, какую музыку он слушает.

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В Tinder можно будет искать пару по музыкальным вкусам / Фото: Tinder

Этот режим можно будет найти в недавно добавленной вкладке "Обзор". Отвечающий за продукт Кайле Миллер отметил, что функцию Music Mode можно сравнить с тем чувством, когда на какой-то тусовке ты встречаешь человека, который подпевают твою любимую песню.

Пока функция находится на этапе тестирования. Для чистоты эксперимента привлекли ограниченное количество пользователей дейтинг-сервиса. Пока не известно, когда она станет доступной для всех.

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