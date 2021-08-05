В США выпустили лак для ногтей самого уродливого оттенка в мире (фото)

Американская ювелирная компания не придумала ничего лучше, как вдохновиться оттенком, который Pantone назвали самым неприятным. Смотрите фото

Лак для ногтей J. Hannah / Фото: https://www.instagram.com/j.hannah/

Американская ювелирная компания J. Hannah выпустила лак для ногтей самого омерзительного оттенка в мире. Цвет бьюти-продукта был вдохновлен оттенком Pantone, которые ранее назвали два главных цвета 2021 года, – 448C под названием "Компост".

Лак для ногтей "Компост" J. Hannah / Фото: https://www.instagram.com/j.hannah/

Лак для ногтей имеет оливково-зелено-коричневый оттенок. По исследованиям института цвета Pantone, этот оттенок называют самым уродливым цветом в мире. У людей, принимавших участие в опросе, "Компост" вызывал неприятные ассоциации и отвращение, в следствии чего он и получил свое название.

Реклама лака для ногтей "Компост" J. Hannah / Фото: https://www.instagram.com/j.hannah/

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Представители бренда объяснили свой выбор тем, что хотели выпустить нечто, соединив отвратительное и изысканное. Другими словами, создать хайп и привлечь внимание к своим изделиям.

Лак для ногтей "Компост" J. Hannah можно купить на сайте бренда по цене 19 долларов.

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