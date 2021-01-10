Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и уберечь нервы (видео)

На самом деле, эта процедура не такая сложная, как может казаться

Маникюр. Слово, которое кому-то приносит удовольствие, а кого-то – выводит из себя. И хотя во время январского локдауна салоны красоты будут работать (при определенных условиях), попасть к мастеру nail арта смогут, увы, не все.

Сегодня мы расскажем, как сделать маникюр во время карантина в домашних условиях. И пусть процедуры по уходу за ногтями не вызывают у вас страха)

Средняя цена только за маникюр в Киеве – 500 гривен. Поэтому, если делать все процедуры дома – можно существенно сэкономить.

Эльвина Сеитбуллаева, Михаил Головненко. Новости "Сегодня", Телеканал "Украина"

Как сделать маникюр дома:

сделайте теплую ванночку для рук. За 10 минут кутикула станет мягкой и ее проще будет удалить;

аккуратно удалите кутикулу;

обрежьте ногти при необходимости и придайте им нужную форму с помощью пилочки;

отполируйте ногти специальной губкой;

нанесите лак желаемого цвета.

Мастера ногтевого сервиса советуют снимать обычный лак специальным средством, в котором меньше всего ацетона. Если же это гель – то лучше воспользоваться специальным средством для снятия гель лака.

В уходе нуждается и кожа рук. Большинство женщин моют пол и посуду без перчаток. И это при том, что моющие средства содержат, например, хлор. А он негативно влияет на кожу рук – она становится сухой и раздраженной.

Убрать сухость на коже поможет кофе, говорит косметолог Елена Романова. Она берет кофейный жмых, добавляет геля для душа, и за считанные секунды скраб готов. Несколько минут легкого массажа улучшают циркуляцию крови.

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