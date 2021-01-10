Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и уберечь нервы (видео)
На самом деле, эта процедура не такая сложная, как может казаться
Маникюр. Слово, которое кому-то приносит удовольствие, а кого-то – выводит из себя. И хотя во время январского локдауна салоны красоты будут работать (при определенных условиях), попасть к мастеру nail арта смогут, увы, не все.
Сегодня мы расскажем, как сделать маникюр во время карантина в домашних условиях. И пусть процедуры по уходу за ногтями не вызывают у вас страха)
Средняя цена только за маникюр в Киеве – 500 гривен. Поэтому, если делать все процедуры дома – можно существенно сэкономить.
Как сделать маникюр дома:
- сделайте теплую ванночку для рук. За 10 минут кутикула станет мягкой и ее проще будет удалить;
- аккуратно удалите кутикулу;
- обрежьте ногти при необходимости и придайте им нужную форму с помощью пилочки;
- отполируйте ногти специальной губкой;
- нанесите лак желаемого цвета.
Мастера ногтевого сервиса советуют снимать обычный лак специальным средством, в котором меньше всего ацетона. Если же это гель – то лучше воспользоваться специальным средством для снятия гель лака.
В уходе нуждается и кожа рук. Большинство женщин моют пол и посуду без перчаток. И это при том, что моющие средства содержат, например, хлор. А он негативно влияет на кожу рук – она становится сухой и раздраженной.
Убрать сухость на коже поможет кофе, говорит косметолог Елена Романова. Она берет кофейный жмых, добавляет геля для душа, и за считанные секунды скраб готов. Несколько минут легкого массажа улучшают циркуляцию крови.
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