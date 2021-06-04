В Сети заговорили о новой пластической операции Седоковой: Неужели так себя не любите?

Певица Анна Седокова спровоцировала слухи, что сделала пластическую операцию. Об этом стали говорить после нового видео артистки

Анна Седокова спровоцировала слухи о новой пластике / Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова, которая недавно прокомментировала секс-скандал вокруг Константина Меладзе, любит экспериментировать со своим стилем и имиджем. Но после публикации нового видео подписчики в Instagram предположили, что певица сделала пластику носа.

Седокова поделилась видео Instagram, как они с супругом Янисом Тимма едут на презентацию ее нового альбома.

Многие подписчики обратили внимание на изменения во внешности Анны Седоковой.

"Как неживые"

"Нос что ли сделала?"

"С носом беда"

"Что с носом? Кто это?"

Некоторые в Сети предположили, что певица просто немного увлеклась фильтрами.

"Аня, ну фильтр вообще не подходит. Нос как у Пиноккио"

"Нафига такую маску накладывать будто бы другой человек? Я даже не узнала. Неужели так себя не любите?!

Стоит отметить, в Сети не первый раз обсуждают внешность Анны Седоковой. Слухи о том, что певица делала пластические операции ходят давно. Сама она предпочитает не комментировать подобные разговоры . Она только призналась, что после рождения старшей дочери сделала операцию по удалению жира.

"В 21 год, после рождения ребенка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я неженственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдет и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила", – поделилась певица у себя в Instagram.

Напомним, недавно подписчики в Instagram раскритиковала фото Анны Седоковой. В Сети не оценили новый откровенный снимок певицы, на котором она продемонстрировала свои формы.

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