В Сети нашли старое интервью Киркорова о секс-меньшинствах: Я их называл голубой стаей

26-лет назад Филипп Киркоров дал интервью, в котором заявил, что гомосексуальность – это недостаток

26 лет назад Филипп Киркоров называл геев "голубой стаей" / Фото: скриншот

Скандал вокруг Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной не утихает, а только разгорается с новой силой. В соцсетях эту историю обсуждают все активнее, делясь снимками, скриншотами и видео.

Коротко о ссоре:продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина резко высказалась обо всем российском шоу-бизнесе и недавно прошедшей премии МУЗ-ТВ, назвав это все "цирком уродов". Появление Филиппа Киркорова, который пришел на мероприятие в окружении полуголых парней и своего друга Давы Манукяна, Нателла назвала "паноптикумом в чистом виде", а про Даву уточнила, что таких как он на Кавказе "на шашлыки режут".

Филипп Киркоров и Давид Манукян / Фото: instagram.com/fkirkorov

В ответ на это Киркоров записал яростное видеообращение, в котором заявил, что не приемлет гомофобию, трансфобию и любые другие проявления дискриминации.

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И тут же в соцсетях вспомнили о его интервью 26-летней давности, где поп-король называет представителей секс-меньшинств "голубой стаей". Видео опубликовал Telegram-канал "Только никому".

"Я их называл "голубая стая". Они организовывали эти концерты. Я ничего против сексуальных меньшинств не имею и принимаю любые недостатки людей. Считаю, что надо быть толерантным человеком в отношениях. Но это не значит, что я при первой встрече с гомосексуалистами брошусь к ним в объятия", – рассказал Киркоров в интервью, записанном в 1995 году.

Ранее Life Сегодня решили собрать все скандалы, связанные с певицей Светланой Лободой и еще раз подробно рассказать, почему же поссорились Нателла Крапивина и Филипп Киркоров.

Напомним, после публичной ссоры с Филиппом Киркоровым Нателла Крапивина заявила, что она прекращает сотрудничество со Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса. После этого продюсер не давала никаких комментариев.