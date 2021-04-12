В Сеть просочилось фото бюджетного смартфона Samsung Galaxy S21 FE

Недавно в Сети появились фотографии нового смартфона от Lenovo, который будет похож на бутерброд. И вот теперь блогеры обнародовали фото, как будет выглядеть новый смартфон Galaxy S21 FE от Samsung. Эта модель будет иметь все флагманские фишки, но за доступные деньги.

Об этом сообщает Voice.com.

В 2020 году Samsung выпустил на рынок смартфон Galaxy S20 FE. Обозначение FE расшифровывается, как Fan Edition. Производитель решил за приемлемые деньги дать покупателям возможность пользоваться смартфоном с флагманским дизайном и шикарной начинкой внутри. Фанатам бренда очень понравились такие шаги, а потому Samsung решил выпустить в 2021 году смартфон Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE / Фото: voice.com

По данным блогеров, задняя панель нового смартфона выполнена из матового стекла, а само устройство будет в металлическом каркасе.

Samsung Galaxy S21 FE / Фото: voice.com

Реклама

Примечательно, что некоторые обозреватели сравнивают новый Galaxy S21 FE с Galaxy S21. Они называют новинку чуть ли не копией предшественника. Но это лишь на первый взгляд. К примеру, в S21 выступ камеры из металлического каркаса смартфона, а вот в S21 FE он интегрирован и выступает прямо из задней панели.

К тому же новинка немного больше по размерам, чем предшественник. Высота на 4 мм больше, а ширина – на 3,3 мм, а вот толщина такая же.

Дисплей в Galaxy S21 FE будет на 6,4 дюйма, а у Galaxy S21 было 6,2 дюйма. У Fan Edition одиночная селфи-камера с перфорацией по центру.

Samsung Galaxy S21 FE / Фото: voice.com

Основная камера имеет три объектива и вспышку. Главная камера может быть на 64 Мп. Работать смартфон сможет с помощью процессора Snapdragon 888. Пока точно неизвестно, сколько будет стоить новинка, но есть мнения среди экспертов, что производитель остановится на цене в 700 долларов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как выбрать смартфон-книжку и на что обратить внимание.

Кроме того, мы писали, что в Сеть слили фото нового iPhone 13 Pro — что изменится в дизайне.