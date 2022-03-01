В нью-йоркской Метрополитен-опере исполнили гимн Украины и уволили всех российских звёзд

Метрополитен-опера в Нью-Йорке поддержала Украину в борьбе против российской оккупации / Фото: Коллаж: Сегодня

Метрополитен-опера в Нью-Йорке поддержала Украину в войне, которую развязала Россия под управлением психопата Путина. Артисты выступили против вторжения российских войск в Украину, а также пообещали прекратить сотрудничество с русскими артистами и компаниями, которые поддерживают политику агрессора.

Метрополитен-опера открывает свое сердце жертвам неспровоцированной войны в Украине и приветствует героизм украинского народа, — заявил генеральный директор Питер Гелб.

Также Гелб сказал, что Путин "похоже, намерен уничтожить Украину, ее народ и всю личную свободу в Украине и России".

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Артисты внесли свой вклад в борьбу с угнетением целого народа и вчера перед исполнением оперы Верди "Дон Карлос" попросили зрителей вместе с ними почтить минутой молчание трагедию всемирного масштаба. После артисты спели гимн Украины – зал слушал стоя.

Хотя мы твердо верим в теплую дружбу и культурный обмен, которые давно существуют между художниками и художественными учреждениями России и Соединенных Штатов, мы больше не можем взаимодействовать с художниками или учреждениями, которые поддерживают Путина или поддерживаются им — до тех пор, пока вторжение и убийства не будут остановлены, порядок восстановлен, и произведена реституция, – прокомментировал Гелб.

С таким заявлением Метрополитен-опера выступили после того, как Карнеги-холл отменил мартовские выступления оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева, который поддерживает Путина.

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