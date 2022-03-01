У нью-йоркській Метрополітен-опері виконали гімн України та звільнили всіх російських зірок

Метрополітен-опера у Нью-Йорку підтримала Україну у боротьбі проти російської окупації / Фото: Колаж: Сьогодні

Метрополітен-опера у Нью-Йорку підтримала Україну у війні, яку розв'язала Россія під керуванням психопата Путіна. Артисти виступили проти вторгнення російських військ до України, а також пообіцяли припинити співпрацю з російськими артистами та компаніями, які підтримують політику агресора.

Метрополітен-опера відкриває своє серце жертвам неспровокованої війни в Україні та вітає героїзм українського народу, – заявив генеральний директор Пітер Гелб.

Також Гелб сказав, що Путін "схоже, має намір знищити Україну, її народ та всю особисту свободу в Україні та Росії".

Реклама

Артисти зробили свій внесок у боротьбу з пригніченням цілого народу і вчора перед виконанням опери Верді "Дон Карлос" попросили глядачів разом із ними вшанувати хвилиною мовчання трагедію всесвітнього масштабу. Після цього артисти заспівали гімн України – зал слухав стоячи.

Хоча ми твердо віримо в теплу дружбу та культурний обмін, які давно існують між митцями та мистецькими установами Росії та Сполучених Штатів, ми більше не можемо взаємодіяти з митцями чи установами, які підтримують Путіна чи підтримуються ним – доти, доки вторгнення та вбивства не будуть зупинені, порядок відновлено, і проведено реституцію, – прокоментував Гелб.

З такою заявою Метрополітен-опера виступила після того, як Карнегі-хол скасував березневі виступи оркестру Маріїнського театру під керівництвом диригента Валерія Гергієва, який підтримує Путіна.

Реклама

Читайте також:

Чому краще розраховуватися за продукти безготівково

Джорджо Армані провів показ у повній тиші з поваги до українців. Чому мовчать інші дизайнери