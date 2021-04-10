В королевской семье скандалы, а принцесса Диана умирает. Рассказываем о 5 сезоне сериала "Корона"

На фоне печальных известий о смерти супруга королевы Елизаветы II, появились новые подробности о пятом сезоне популярного сериала о королевской семье "Корона". Съемки новых эпизодов должны начаться уже в июне, а премьера состоится в 2022 году. Действие сюжета будет разворачиваться с начала 90-х по 2003 годы – в это время в королевской семье произошло немало драм и трагедий.

Как мы помним, четвертый сезон "Короны" устроил немало шумихи – впервые в сериале появились персоны принцессы Дианы и Маргарет Тэтчер. Судя по временному отрезку, новый сезон должен быть не менее насыщенным и драматичным. Мы собрали все, что о нем известно на данный момент.

Кадры из сериала "Корона" / Фото: tribute.ca

О чем будет 5 сезон "Короны"?

По традиции каждый сезон сериала охватывает период одного десятилетия. Четвертый сезон завершился примерно на 90-х, поэтому дальше мы ожидаем увидеть события, происшедшие в королевской семье до начала нулевых. На эти годы приходится несколько ярких событий – от политической деятельности королевы до личной жизни членов монаршей семьи.

Предполагаем, что центральным элементом пятого сезона станут непростые отношения принцессы Дианы и принца Чарльза. Уже в начале 90-х годов их брак стал очевидно проблемным и вскоре окончательно был развален.

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Помимо этого в 1992 году Елизавета II выступила с речью, в которой описала 1992 год, как annus horribilis. Это действительно было так, ведь помимо Дианы и Чарльза в марте того года второй сын королевы, принц Эндрю расстался с Сарой Фергюсон, а дочь – принцесса Анна – рассталась с Марком Филлипсом.

Также 20 ноября в 1992 году в Виндзорском замке произошел жуткий пожар. Его потушили лишь спустя 15 часов: в результате было сожжено девять залов и повреждено множество помещений. Ущерб был таким, что королева Елизавета II приняла решение открыть замок для туристов, чтобы получить выручку и восстановить все.

Последствия пожара в Виндзорском замке в 1992 году / Фото: Getty Images

Расставание принцессы Дианы и принца Чарльза было очень долгим и сопровождалось массой скандалов. Например, СМИ просто "взорвались" от новостей о суицидальных наклонностях леди Ди. Вскоре, в 1997 году она погибла в автокатастрофе.

Принц Чарльз и принцесса Диана в сериале "Корона" / Фото: tribute.ca

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Все эти события мы, скорее всего, и увидим в пятом сезоне. Также фанаты сериала очень надеются, что нам покажут встречу принца Уильяма с Кейт Миддлтон, которые познакомились в университете Сент-Эндрюс в 2001 году.

Кто сыграет главные роли?

Британская актриса Имельда Стонтон, которая наиболее известна по роли вредного профессора Долорес Амбридж в "Гарри Поттере", сменит Оливию Колман в роли королевы Елизаветы II. Сейчас Имельде Стонтон 65 лет, поэтому она будет больше приближена к возрасту Ее Высочества в те годы.

Имельда Стонтон / Фото: Pinterest

Молодую актрису Эмму Коррин, которая очаровала зрителей ролью принцессы Дианы в четвертом сезоне, сменит звезда фильма "Довод" Элизабет Дебики.

Элизабет Дебики сыграет леди Ди / Фото: instagram.com/elizabethdebickinators

Покойного принца Филиппа теперь будет играть актер Доминик Уэст, известный по сериалу "Прослушка" и фильму "Колетт" с Кирой Найтли.

Доминик Уэст сыграет принца Филиппа / Фото: kino-teatr.ru

Сколько сезонов будет у сериала?

Пятый сезон станет последний сезоном сериала "Короны". Такое решение было принято во время его разработки.

"Вначале я представлял, что "Корона" будет длиться шесть сезонов. Но теперь, когда мы начали работу над сюжетами для пятого сезона, мне стало ясно, что это идеальное время и место для того, чтобы поставить точку", – говорит создатель сериала Питер Морган в интервью The Hollywood Reporter.

Съемки сериала стартуют в начале лета, а премьера состоится не раньше 2022 года.

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