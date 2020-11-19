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Насколько 4 сезон "Короны" правдив: ТОП-6 фейков о королевской семье в сериале

Сегодня, 13:55

Новый сезон сериала снова стал предметом бурных обсуждений

Главной сериальной премьерой ноября стал четвертый сезон сериала "Корона". Если вы еще не успели посмотреть новинку, смотрите наш ТОП-5 причин, почему стоит уделить сериалу свое время. Главной изюминкой сезона стало появление Маргарет Тэтчер и, конечно же, истории трогательного и трагичного брака принца Чарльза и принцессы Дианы. По традиции, новый сезон вызвал бурю эмоций и споров среди сериаломанов и знатоков королевской семьи. Поэтому многие издания решили выяснить, что создатели сериала приукрасили, а что и вовсе было ложью.

Какой была первая встреча принца Чарльза и Дианы?

Эмма Коррин в сериале "Корона"
Эмма Коррин в сериале "Корона"
Фото: Скриншот из видео

В первой серии сезона Диана Спенсер появляется в костюме дерева, прячась за горшком с растением — по-детски озорная и юная Диана впервые встречается с принцем Чарльзом в Элторпе, доме семейства Спенсер. Будущие супруги действительно познакомились при таких обстоятельствах, но изображенная на экране 16-летняя Диана в костюме дерева – не более, чем художественный вымысел.

Как пишет E! Online, в ноябре 1977 года Чарльз сопровождал Сару (сестру Дианы) на охоту на тетерева в Элторпе. Однако в биографической книге The Diana Chronicles говорится, что принц Чарльз произвел на юную Диану сильное впечатление, после чего она сразу же заявила своим друзьям, что собирается выйти замуж за принца, который старше ее на 12 лет.

Принц Чарльз и Диана встречались 12 раз перед тем, как он сделал ей предложение.

Принцесса Диана каталась на роликах во дворце?

Как пишут журналисты издания People, на деле не было подтверждено, действительно ли принцесса Диана каталась на роликах по Букингемскому дворцу, слушая на своем плеере музыкальную группу Duran Duran, как это было в шоу. Однако о любви Дианы к роликам было известно и точно каталась в Кенсингтонских садах.

Принцесса Маргарет пыталась разрушить свадьбу принца Чарльза и принцессы Дианы?

Эмма Коррин в роли принцессы Дианы
Эмма Коррин в роли принцессы Дианы
Фото: Netflix

Оказалось, что идея препятствования злополучному союзу принцессы Дианы и принца Чарльза принадлежала самой исполнительнице роли принцессы Маргарет. Как сообщает People, актриса Хелена Бонэм Картер сказала, что она сама придумала, что ее персонаж должна возражать против их брака.

Принцесса Диана беседовала с принцем Филиппом на Рождество?

В одном из эпизодов четвертого сезона Диана провела частную беседу с принцем Филиппом в рождественский вечер. На самом деле это всего лишь художественный вымысел авторов сериала. Но принц Филипп действительно был одним из тех, кто поддерживал леди Ди, в то время как с остальном частью королевской семьи у нее были совсем не самые теплые отношения.

Королева Елизавета II и Маргарет Тэтчер действительно недолюбливали друг друга?

Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер
Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер
Фото: Netflix

Когда дело доходит до возможности усилить драму и посеять интригу, создатели сериалов используют любые зацепки. Сюжет четвертого сезона затрагивает ряд противоречий между Ее Высочеством и Маргарет Тэтчер, что не так уж далеко от реальности. Между ними было немало разногласий, и как женщины, которые занимают влиятельные должности в мужском мире, они могли часто не соглашаться с политикой друг друга. Например, Королева была обеспокоена расколом общества после назначения Маргарет Тэтчер премьер-министром Великобритании.

Но с годами их отношения улучшились, и Королева присутствовала на похоронах Маргарет Тэтчер в 2013 году.

Как принцесса Диана узнала об измене принца Чарльза?

#emma corrin from annabanana

В сериале принц Чарльз предлагает принцессе Диане познакомиться с его давней знакомой, после чего они все втроем встречаются в ресторане. Тогда Диана начинает понимать, что принц Чарльз влюблен в Камиллу. На протяжении сезона Диана замечает все подарки, которыми обмениваются Камилла и Чарльз.

На самом деле это осознание к принцессе Диане пришло намного позднее, когда у Камиллы был менингит и принц Чарльз отправил ей пышный букет цветов. Тогда принцесса Диана услышала, как Чарльз говорил по телефону в ванной и признался Камилле в чувствах.

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