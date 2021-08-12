В Карпатах корова поплавала в бассейне и стала звездой соцсетей (видео)

В Карпатах корова поплавала в бассейне и стала звездой соцсетей / Фото: скриншот
Когда двое мальчиков спокойно плавали себе в бассейне, крупная корова подошла к бассейну и заинтересовалась качеством воды. Довольная буренка решила искупаться и просто плюхнулась в бассейн.
Мальчики из бассейна быстро убежали, а вот корове, очевидно, водичка была по душе. Она вдоволь плавала и вдоль, и попрек бассейна. А вот как она выбиралась на сушу, на видео не показано.
Ранее коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды.
Коровы нередко становятся участницами различных курьезов и забавных ситуаций. Ранее мы писали о таком:
- Стадо убегающих с фермы коров шокировало водителей на скоростном шоссе. Интересно, что чтобы убрать животных с автострады, понадобилась помощь полицейских и пожарных.
- А вот коровы в Якутии носят бюстгальтеры. Специальный треугольник из теплой ткани с нашитым заячьим мехом надевают на вымя. В Заполярном поселке Оймякон температура опускается до минус 60 градусов по Цельсию. При таких условиях приходится спасать животных от обморожения.
- Знали ли вы, что существует терапия с помощью коров, которая завоевывает мир. Она помогает снижать уровень стресса и делает людей счастливее. Коровотерапия зародилась десять лет назад в Нидерландах.