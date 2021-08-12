В Карпатах корова поплавала в бассейне и стала звездой соцсетей (видео)

В Карпатах корова поплавала в бассейне и стала звездой соцсетей / Фото: скриншот

Когда двое мальчиков спокойно плавали себе в бассейне, крупная корова подошла к бассейну и заинтересовалась качеством воды. Довольная буренка решила искупаться и просто плюхнулась в бассейн.

Мальчики из бассейна быстро убежали, а вот корове, очевидно, водичка была по душе. Она вдоволь плавала и вдоль, и попрек бассейна. А вот как она выбиралась на сушу, на видео не показано.

Ранее коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды.

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Коровы нередко становятся участницами различных курьезов и забавных ситуаций. Ранее мы писали о таком: