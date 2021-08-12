У Карпатах корова поплавала в басейні і стала зіркою соцмереж (відео)

У Карпатах корова поплавала в басейні і стала зіркою соцмереж / Фото: скриншот

Коли двоє хлопчиків спокійно плавали собі в басейні, велика корова підійшла до басейну і зацікавилася якістю води. Задоволена корівка вирішила скупатися і просто стрибнула в басейн.

Хлопчики з басейну швидко втекли, а ось корові, очевидно, водичка була до душі. Вона вдосталь плавала і вздовж, і впоперек басейну. А ось як вона вибиралася на сушу, на відео не показано.

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