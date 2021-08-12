У Карпатах корова поплавала в басейні і стала зіркою соцмереж (відео)

У Карпатах корова поплавала в басейні і стала зіркою соцмереж / Фото: скриншот
Коли двоє хлопчиків спокійно плавали собі в басейні, велика корова підійшла до басейну і зацікавилася якістю води. Задоволена корівка вирішила скупатися і просто стрибнула в басейн.
Хлопчики з басейну швидко втекли, а ось корові, очевидно, водичка була до душі. Вона вдосталь плавала і вздовж, і впоперек басейну. А ось як вона вибиралася на сушу, на відео не показано.
Раніше корови несподівано увірвалися в прямий ефір прогнозу погоди.
Корови нерідко стають учасницями різних курйозів і кумедних ситуацій. Раніше ми писали про таке:
- Стадо корів тікало з ферми і шокувало водіїв на швидкісному шосе. Цікаво, що щоб прибрати тварин з автостради, знадобилася допомога поліцейських і пожежників.
- А от корови в Якутії носять бюстгальтери. Спеціальний трикутник з теплої тканини з нашитим заячим хутром надягають на вим'я. У заполярному селищі Оймякон температура опускається до мінус 60 градусів за Цельсієм. За таких умов доводиться рятувати тварин від обмороження.
- Чи знали ви, що існує терапія за допомогою корів, яка завойовує світ. Вона допомагає знижувати рівень стресу і робить людей щасливішими. Коровотерапія зародилася десять років тому в Нідерландах.