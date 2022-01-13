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ТОП-9 продуктов для мозга и памяти – какая пища придаст сил и энергии

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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13 января, 07:30
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Яйца, хлеб грубого помола, грецкие орехи – вполне доступные продукты, они помогут мозгу и ментальному здоровью. Какая еще пища полезна для мозга – в статье
Морская рыба, орехи, яйца, цельнозерновой хлоб - среди ТОП продуктов для мозга и памяти
Морская рыба, орехи, яйца, цельнозерновой хлоб - среди ТОП продуктов для мозга и памяти / Фото: unsplash.com

Мозг контролирует так много наших повседневных функций, поэтому следует укреплять его здоровье! Какие продукты помогут нам в этом – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Завершение праздников и отпуска – это уже стресс. Добавьте к этому стремительный выход на работу, ожидания от коллег и руководителя, накопившиеся задачи. Однако не стоит забывать, что ваше ментальное и физическое здоровье важнее всего.

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Только тогда вы можете быть продуктивным и наслаждаться жизнью. Для начала, уделите внимание работе мозга. Для эффективной работы наш мозг нуждается не только в правильном отдыхе, но и в полноценном питании. Вот 9 продуктов для безупречной умственной активности:

Жирная морская рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Именно из этих кислот в нашем организме производится вещество миелин, являющееся своеобразным изоляционным материалом для нервных волокон. Кроме того, миелин необходим для быстрой работы мозга и передачи информации от одной клетки другой.

Жирная морская рыба содержит много полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, а они полезны для мозга
Жирная морская рыба содержит много полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, а они полезны для мозга / Фото: unsplash.com

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Грецкие орехи – это еще один хороший источник полиненасыщенной жирной кислоты омега-3. Если регулярно есть грецкие орехи, повышается уровень серотонина (гормона счастья), а это помогает противостоять депрессии и охотно браться за умственную работу. 3–5 грецких орехов в день будет вполне достаточно для здоровья мозга.

Если регулярно есть грецкие орехи, повышается уровень серотонина (гормона счастья)
Если регулярно есть грецкие орехи, повышается уровень серотонина (гормона счастья) / Фото: Pixabay

В какао бобах содержится мощный антиоксидант флаванол. Это вещество улучшает кровообращение мозга, а также защищает его от окислительных процессов, приводящих к разным нейродегенеративным заболеваниям (например, болезни Альцгеймера). Кроме того, шоколад повышает уровень дофамина в крови – гормона, отвечающего за наше хорошее настроение.

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Шоколад повышает уровень дофамина в крови – гормона, отвечающего за хорошее настроение.
Шоколад повышает уровень дофамина в крови – гормона, отвечающего за хорошее настроение. / Фото: instagram.com/domchokolada/

Яйца – источник качественного белка, жиров и витаминов. Это подлинный подарок для нашего мозга. Кроме того, в яйцах содержится много холина – вещества, которое помогает нам сосредотачиваться и улучшить работоспособность нервных клеток. Регулярное употребление яиц позволит вам держать мозг в тонусе.

Регулярное употребление яиц позволит вам держать мозг в тонусе
Регулярное употребление яиц позволит вам держать мозг в тонусе / Фото: unsplash.com

Брокколи – это один из главных источников витамина K, который поддерживает нормальную деятельность мозга. Кроме того, в брокколи содержится бор, дефицит которого приводит к понижению мозговой активности. Для нормальной мозговой деятельности полезны все виды капусты: брюссельская, цветная, белокочанная, пекинская.

Для нормальной мозговой деятельности полезны все виды капусты
Для нормальной мозговой деятельности полезны все виды капусты / Фото: Depositphotos

Яблоки содержат почти все минеральные вещества и витамины. Регулярное их употребление оздоравливает сосуды мозга, препятствует их закупорке. А значит, мозг всегда будет работать безупречно, а еще снизится опасность кровоизлияний.

Яблоки – фрукты, которые помогут избежать рака
Яблоки – фрукты, которые помогут избежать рака / Фото: unsplash.com

Черника – источник антиоксидантов, которые очень нужны для правильной работы мозга. Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, помогут избавиться от вредных веществ, повреждающих клетки мозга. Регулярное употребление черники улучшает когнитивные функции и память.

Чечевица – источник железа и аминокислот, необходимых для быстрого течения биохимических процессов в мозговых клетках. Так обеспечивается ясность ума и повышается быстрота мышления.

Замените белый хлеб на хлеб из муки грубого помола, и вы быстро почувствуете разницу в сторону улучшения. Если мы едим белый хлеб или муки высшего сорта и сдобы, в кровь выбрасывается много инсулина, после чего мозг начинает "отключаться".

Замените белый хлеб на хлеб из муки грубого помола, и вы быстро почувствуете улучшение в работе мозга
Замените белый хлеб на хлеб из муки грубого помола, и вы быстро почувствуете улучшение в работе мозга / Фото: unsplash.com

Поэтому для мозговой активности лучше всего употреблять "медленные" углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах и ​​муке грубого помола. Так вы поможете мозгу зарядиться энергией на весь день.

Также читайте: "Как сделать блюда на старый Новый год менее калорийными".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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