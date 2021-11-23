В американском Диснейленде впервые появился темнокожий Санта-Клаус: реакция в Сети

В американском Диснейленде появился темнокожий Санта-Клаус / Фото: freepik.com
Толерантность уже давно дошла до мультфильмов Disney, а теперь менять взгляды на жизнь начал и знаменитый парк Диснейленд в США. Впервые за 66 лет его существования в Америке, гости смогут увидеть темнокожего Санту. Кстати, пора бы выбирать платье на Новый год 2022.
Образ Санта-Клауса решили изменить в связи с культурой отдельных общин штатов. Поэтому встретить афроамериканского Санту можно будет в рождественских зонах парков в Калифорнии и Флориде, но вскоре его можно будет увидеть и на других локациях, сообщает CNN.
Многочисленные посетители парков очень рады такому прогрессу в мышлении общества и оставляют довольные отзывы в соцсетях.
Я почти уверена, что только впервые увидела темнокожего Санта-Клауса в Диснейленде, и я действительно заплакала от счастья.
– написала гостья.
Поскольку Disney внедряет это изменение как часть своей инициативы по разнообразию и инклюзивности, это действительно позволяет мне чувствовать себя более комфортно и осознавать, что меня "видят", когда я посещаю парк. Я в восторге от того, что это увидят дети разного происхождения, когда они посетят парки Диснея.
– поделилась темнокожая сотрудница Диснейленда.
Стоит отметить, что парки Диснея и Диснейленд в США едва ли не последними ввели инициативу с темнокожим Сантой. Его образ давно в тренде и пользуется популярностью в торговых центрах, рекламе и игровых площадках.
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