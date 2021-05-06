Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 мая

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня

Предлагаем узнать счастливое число дня 6 мая.

Цифра дня – 16

– 16 Цвет дня – фиолетовый, сиреневый

– фиолетовый, сиреневый Число удачи – 7

В основе дня лежит укрепление связей и примирение. В главных плюсах дня – усидчивость и упорство. При этом минусы дня несут пустые иллюзии и искушения.

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Красота и здоровье: сегодня полезно будет добавить в пищу сельдерей и баклажаны. В отношении здоровья обратите особое внимание на печень и желудок.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для коллективной работы и обсуждения идей.

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