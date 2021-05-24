Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 мая

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на 24 мая.

Цифра дня – 16.

– 16. Цвет дня – фиолетовый и лиловый.

– фиолетовый и лиловый. Число удачи – 7.

В главных плюсах дня – анализ, четкость в действиях. Минусы дня – беспечность и искушения. В основе дня – самокритичность и концентрация внимания.

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Красота и здоровье: полезно увлажнение кожи, бани и водные процедуры, уязвимы грудь и желудок.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, заметим: смена деятельности и переезды будут очень успешны.

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