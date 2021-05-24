Версія українською
$ 27,46
33,48

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 мая

24 мая, 07:05

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на 24 мая.

В главных плюсах дня – анализ, четкость в действиях. Минусы дня – беспечность и искушения. В основе дня – самокритичность и концентрация внимания.

Реклама

Красота и здоровье: полезно увлажнение кожи, бани и водные процедуры, уязвимы грудь и желудок.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, заметим: смена деятельности и переезды будут очень успешны.

Читайте также:

А чтобы последний месяц весны прошел хорошо, не забывайте радовать себя и близких не только положительными эмоциями, но и подарками. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Новости на эту же тему:

Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака Гороскоп друидов: какое дерево – ваше Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака
нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

Реклама