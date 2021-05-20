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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 мая

20 мая, 07:24

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 мая.

В главных плюсах дня – чуткость, внимательность и знаки судьбы. При этом минусы дня несут обиды и злопамятность. В основе дня – творчество, обучение и внутренний рост.

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Красота и здоровье: приветствуются массаж и антицеллюлитные программы. Полезно будет очищение организма от шлаков, чистка печени и кишечника.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, осуществляйте ранее запланированные дела с легкостью.

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Источник: Сегодня

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