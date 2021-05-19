Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 19 мая

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Предлагаем узнать счастливое число дня 19 мая.

Цифра дня – 20

– 20 Цвет дня – оранжевый, персиковый и абрикосовый

– оранжевый, персиковый и абрикосовый Число удачи – 2

В главных плюсах дня – энергия и обаяние. При этом минусы дня несут клевету и мошенничество. В основе дня – компромиссные решения и спокойствие.

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Красота и здоровье: видимый результат будет от процедур для похудения. Обратите особое внимание на печень и поджелудочную железу. В пищу полезно добавить брокколи и тыкву.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, стоит избегать пустых обещаний, приветствуется работа в уединении.

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