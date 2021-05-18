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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 мая

18 мая, 07:33

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 мая.

В главных плюсах дня – харизма, амбициозность. При этом минусы дня несут пустое соперничество и неуемный перфекционизм. В основе дня – правильно выстроенные приоритеты.

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Красота и здоровье: показана физическая активность, также стрижки и окрашивание волос. Но уязвимы будут зубы и желудок.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, судебные тяжбы и бракоразводные процессы лучше не начинать. А вот выбор или покупку автомобиля можно сделать удачно.

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Источник: Сегодня

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