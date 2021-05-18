Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 мая

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот
Предлагаем узнать счастливое число дня 18 мая.
- Цифра дня - 19
- Цвет дня – красный, винный и коралловый
- Число удачи – 1
В главных плюсах дня – харизма, амбициозность. При этом минусы дня несут пустое соперничество и неуемный перфекционизм. В основе дня – правильно выстроенные приоритеты.
Красота и здоровье: показана физическая активность, также стрижки и окрашивание волос. Но уязвимы будут зубы и желудок.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, судебные тяжбы и бракоразводные процессы лучше не начинать. А вот выбор или покупку автомобиля можно сделать удачно.
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А чтобы последний месяц весны прошел хорошо – не забывайте радовать себя и близких не только положительными эмоциями, но и подарками. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.