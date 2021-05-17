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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 мая

17 мая, 06:30

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня

Предлагаем узнать счастливое число дня 17 мая.

В главных плюсах дня – логика, карьерный рост. Минусы дня связаны с категоричными высказываниями и нетерпимостью к ошибкам окружающих. В основе дня – прогрессивные идеи и движение вперед.

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Красота и здоровье: полезными будут занятия фитнесом, баня, плавание и ванны. Уязвимы почки и мочеполовая система. В пищу полезно добавить тыквенные семечки и продукты, обогащенные клетчаткой, например отруби.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, заметим: операции в сфере недвижимости, переезд и смена места жительства будут удачными.

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Источник: Сегодня

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