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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 мая

13 мая, 08:04

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Предлагаем узнать счастливое число дня 13 мая.

В главных плюсах дня – доброта и щедрость. При этом минусы дня несут зависть и хандру. В основе дня – чуткость и мудрое отношение к происходящему.

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Красота и здоровье: хорошо начинать профилактику оздоровления организма. Но уязвимы печень и глаза. Для глаз в пищу полезно добавить орехи, цитрусовые и морковь.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, начало строительства и ремонтных работ будут удачными.

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Источник: Сегодня

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