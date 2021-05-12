Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 мая

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня
Предлагаем узнать счастливое число дня 12 мая.
- Цифра дня – 13
- Цвет дня – зеленый и изумрудный
- Число удачи – 4
В главных плюсах дня – тактичность и интуиция. При этом минусы дня несут хитрость и ложную информацию. В основе дня – необходимость быть верным своим обещаниям.
Красота и здоровье: хорошим вариантом станет уход за волосами, стрижки, окрашивание и питательные маски. Для роста волос добавьте в пищу больше бобовых, орехов и яйца. В отношении здоровья уязвима грудная клетка и бронхи.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, вопросы крупных покупок можно решить благополучно, в частности недвижимости и авто.
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