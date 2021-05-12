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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 мая

12 мая, 07:27

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 мая.

В главных плюсах дня – тактичность и интуиция. При этом минусы дня несут хитрость и ложную информацию. В основе дня – необходимость быть верным своим обещаниям.

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Красота и здоровье: хорошим вариантом станет уход за волосами, стрижки, окрашивание и питательные маски. Для роста волос добавьте в пищу больше бобовых, орехов и яйца. В отношении здоровья уязвима грудная клетка и бронхи.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, вопросы крупных покупок можно решить благополучно, в частности недвижимости и авто.

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Источник: Сегодня

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