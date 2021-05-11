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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 мая

11 мая, 07:03

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня

Предлагаем узнать счастливое число дня 11 мая.

В основе дня планирование смелых идей. Среди главных плюсов дня активность и внимательность. При этом минусы дня несут суету и невыдержанность.

Красота и здоровье: уделите время спорту и физической активности. В отношении здоровья берегите мышцы от ушибов. Для крепости суставов хорошо добавить в пищу больше овощей, льняное масло и куркуму.

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Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, избегайте иррациональных решений, будьте последовательны.

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Источник: Сегодня

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