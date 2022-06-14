Утолит жажду и выведет токсины – чем полезен огурец

Огурцы помогут утолить жажду, вывести токсины и не только / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com
Огурцы, как и многие летние овощи, богаты клетчаткой, большим количеством калия, кальция, магния, фосфора, йода, витаминов группы В и С. Чем еще полезны огурцы, как их лучше употреблять и кому противопоказаны эти овощи – разбираемся с экспертами.
Огурец на 95% состоит из воды, поэтому с помощью блюд из огурцов можно не только утолить жажду, но вывести токсины и промыть почки, отмечает доктор тибетской медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева. Огурцы хорошо чистят кишечник, улучшают его моторику.
Также огурец предотвращает образование холестериновых бляшек на стенках сосудов, поэтому рекомендован как профилактическое средство атеросклероза и других болезней сердца и сосудов. Однако при нефрите, мочекаменной болезни и при других почечных недугах огурцы противопоказаны.
Вообще овощи, и огурцы в том числе, как отмечает диетолог Олеся Добрянская, – это не скудное дополнение к каше/мясу, не украшение блюда, а полноценная еда. Хотя бы с той позиции, что благодаря клетчатке овощи помогают нам поддерживать здоровье и форму. Клетчатка – часть растительной пищи, которая не усваивается в полном виде, но помогает нам быть здоровыми.
Лучше всего употреблять огурцы в свежем виде, если их кожица загрубела или вы собираетесь готовит блюдо с огурцами для детей, то лучше срезать кожуру. Этот овощ хорошо в салатах, холодных летних супах, закусках и даже в лимонаде!
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