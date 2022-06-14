Вгамує спрагу і виведе токсини – чим корисний огірок

Огірки допоможуть вгамувати спрагу, вивести токсини і не тільки / Фото: Колаж: Сьогодні,

Огірки, як і багато літніх овочів, багаті на клітковину, містять велику кількість калію, кальцію, магнію, фосфору, йоду, вітамінів групи В і С. Чим ще корисні огірки, як їх краще вживати і кому протипоказані ці овочі – дізнаємося з експертами.

Огірок на 95% складається з води, тому за допомогою страв з огірків можна не тільки вгамувати спрагу, але вивести токсини і промити нирки, зазначає доктор медицини Тибету, консультант зі здорового харчування. Олена Бєляєва. Огірки добре чистять кишківник, покращують його моторику.

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Огірки добре чистять кишечник, покращують його моторику, а також запобігають утворенню бляшок холестерину на стінках судин.

Також огірок запобігає утворенню бляшок холестерину на стінках судин, тому рекомендований як профілактичний засіб атеросклерозу та інших хвороб серця і судин. Однак при нефриті, сечокам'яній хворобі та при інших ниркових недугах огірки протипоказані.

Взагалі овочі та огірки в тому числі, як зазначає дієтолог Олеся Добрянська, – це не мізерне доповнення до каші/м'яса, не прикраса страви, а повноцінна їжа. Хоча б з тієї позиції, що завдяки клітковині овочі допомагають нам підтримувати здоров'я та форму . Клітковина – частина рослинної їжі, яка не засвоюється у повному вигляді, але допомагає нам бути здоровими.

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Найкраще вживати огірки у свіжому вигляді, якщо їх шкірка загрубіла або ви збираєтеся готувати страву з огірками для дітей, то краще її зрізати. Цей овоч добре в салатах, холодних літніх супах, закусках і навіть у лимонаді!

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