Вгамує спрагу і виведе токсини – чим корисний огірок

Огірки допоможуть вгамувати спрагу, вивести токсини і не тільки / Фото: Колаж: Сьогодні,
Огірки, як і багато літніх овочів, багаті на клітковину, містять велику кількість калію, кальцію, магнію, фосфору, йоду, вітамінів групи В і С. Чим ще корисні огірки, як їх краще вживати і кому протипоказані ці овочі – дізнаємося з експертами.
Огірок на 95% складається з води, тому за допомогою страв з огірків можна не тільки вгамувати спрагу, але вивести токсини і промити нирки, зазначає доктор медицини Тибету, консультант зі здорового харчування. Олена Бєляєва. Огірки добре чистять кишківник, покращують його моторику.
Також огірок запобігає утворенню бляшок холестерину на стінках судин, тому рекомендований як профілактичний засіб атеросклерозу та інших хвороб серця і судин. Однак при нефриті, сечокам'яній хворобі та при інших ниркових недугах огірки протипоказані.
Взагалі овочі та огірки в тому числі, як зазначає дієтолог Олеся Добрянська, – це не мізерне доповнення до каші/м'яса, не прикраса страви, а повноцінна їжа. Хоча б з тієї позиції, що завдяки клітковині овочі допомагають нам підтримувати здоров'я та форму . Клітковина – частина рослинної їжі, яка не засвоюється у повному вигляді, але допомагає нам бути здоровими.
Найкраще вживати огірки у свіжому вигляді, якщо їх шкірка загрубіла або ви збираєтеся готувати страву з огірками для дітей, то краще її зрізати. Цей овоч добре в салатах, холодних літніх супах, закусках і навіть у лимонаді!
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