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Как не заболеть ОРВИ, ковидом или простудой – рекомендации для переселенцев

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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11 марта, 12:15
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Риск заболеть ковидом, ОРВИ и гриппом в убежищах или общежитиях для переселенцев резко возрастает из-за холода и большого скопления людей. Что делать – в статье
Чтобы не заболеть ОРВИ, ковидом или простудой, переселенцам следует тепло одеваться, чаще проветривать помещение, где живете и соблюдать гигиену
Чтобы не заболеть ОРВИ, ковидом или простудой, переселенцам следует тепло одеваться, чаще проветривать помещение, где живете и соблюдать гигиену / Фото: kiev.vgorode.ua, freepik.com

Грипп, простуда в холодное время – не редкость, к тому же эпидемия коронавируса никуда не делась. Однако сейчас риск распространения простудных болезней еще выше: из-за нападения России люди вынуждены уезжать из своих домов, жить по 20 человек и более в одном, часто холодном помещении и т. д. Как максимально защитить себя от простуды и других инфекций – рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.

Как предупредить ОРВИ в местах массового проживания людей

Если у вас нет теплой одежды, обязательно попросите ее у волонтеров. Также нужны теплые одела, чтобы не переохлаждаться и не ослаблять защитные силы организма. В помещениях, где массово живут люди (впрочем, как и в любых помещениях), нужно проветривать как минимум раз в день.

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Нужно делать ежедневно влажную уборку. Если среди переселенцев есть врач, то ему необходимо осматривать и опрашивать людей, чтобы вовремя выявлять заболевших.

Если заболел простудой или гриппом – что делать?

При первых симптомах ОРВИ нужно отделить заболевших людей от здоровых, также они обязательно должны носить медицинские маски и своевременно их менять, особенно если человек часто чихает и кашляет.

Чихайте и кашляйте правильно: в салфетку или в сгиб локтя, а не в руку и тем более в воздух! Салфетку потом надо выбросить, а руки – тщательно вымыть
Чихайте и кашляйте правильно: в салфетку или в сгиб локтя, а не в руку и тем более в воздух! Салфетку потом надо выбросить, а руки – тщательно вымыть / Фото: Depositphotos

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Все без исключения жители "поселения" обязаны строго соблюдать личную гигиену, мыть руки, обрабатывать их антисептиками, использовать влажные салфетки, если воды недостаточно. Как здоровые, так и заболевшие ОРВИ – старайтесь меньше прикасаться руками к лицу.

Чихайте и кашляйте правильно: в салфетку или в сгиб локтя, а не в руку и тем более в воздух! Если есть возможность использовать для чихания и сморкания салфетки – выбрасывайте их потом в мусорный контейнер и сразу же мойте руки с мылом или обработайте антисептиком.

Особенно рискуют
Особенно рискуют / Фото: unsplash.com

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В местах временного пребывания переселенцев еще больший риск распространения вакциноуправляемых инфекций. Особенно рискуют дети, не получившие курс профилактических прививок согласно календарю прививок . Поэтому по возможности проверьте статус вакцинации вашего ребенка. Также проверьте возможность получения пропущенных прививок на территории, где вы сейчас находитесь.

Если заболели кишечной инфекцией или отравились, то читайте: Если скрутило живот – что делать при кишечных инфекциях во время войны.

Также важно соблюдать интимную гигиену, читайте: Интимная гигиена во время войны – что делать, если месячные и невозможно принять душ.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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